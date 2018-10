Prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, a confirmat miercuri ca va intra in cursa pentru a deveni candidatul socialistilor europeni pentru postul de presedinte al Comisiei Europene, informeaza agentiile Reuters si dpa. Dupa ce in presa aparusera relatari despre aceasta candidatura, Timmermans a dat miercuri o declaratie in orasul sau olandez natal, unde a confirmat ca va intra in cursa cu speranta ca va reusi sa desfasoare 'o companie frumoasa si optimista' pentru apararea Uniunii Europene. Potrivit publicatiei Politico.eu, lidera Partidului Social-Democrat german (SPD),…