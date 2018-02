Stiri pe aceeasi tema

- Timmermans se va intalni cu Liviu Dragnea și cu membrii comisiei speciale pentru legile justiției, de Marțișor. Prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, va face la București o vizita oficiala de doua zile, a anunțat Comisia Europeana. Oficialul european va mai avea intalniri cu președintele…

- Prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, va veni într-o vizita oficiala în România, la sfârsitul lunii, deocamdata nefiind anuntat programul întânirilor cu oficialii de la

- Eforturile Poloniei si ale Comisiei Europene pentru solutionarea disputei legate de statul de drept se indreapta in directia corecta, a estimat luni ministrul polonez pentru afaceri europene, Konrad Szymanski, citat de dpa. Comisia Europeana a anuntat la 20 decembrie lansarea procedurii de activare…

- Comisia Europeana a dat, miercuri, publicitatii o serie de propuneri cu privire la urmatorul buget al Uniunii Europene, care includ taieri de fonduri in anumite domenii si noi surse de venituri care sa acopere golul aparut in urma Brexit-ului, adaugand ca fondurile de la UE ar trebui conditionate de…

- Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a declarat miercuri, in conferinta de presa comuna cu presedintele Klaus Iohannis, ca daca legile Justitiei vor ramane asa cum au iesit din Parlament, fara a tine de cont de deciziile CCR, „discutiile despre MCV si despre Schengen se vor pune in alti…

- Tana Foarfa, expert afiliat Europuls, vorbeste, de la ora 14.00, la Adevarul Live, despre cum se vad la Bruxelles modificarile facute in domeniul Justitiei, legatura intre absorbtia de fonduri europene si respectarea statului de drept, precum si despre dialogul intre Comisia Europeana si liderii coalitiei…

- Uniunea Europeana nu poate fi folosita pentru rezolvarea agendelor nationale, a declarat miercuri prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, raspunzand astfel acuzatiilor ca, desi in cazul altor tari europene institutiile comunitare insista asupra statului de drept, in cel al Spaniei…

- K. Iohannis la Bruxelles: Independenta Justitiei romanesti este intangibila Klaus Iohannis și Jean Claude Juncker (dreapta). Foto: presidency.ro. Presedintele Klaus Iohannis a declarat la Bruxelles la conferinta de presa comuna cu presedintele Comisiei Europene Jean Claude Junker ca independenta…

- Seful Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a declarat, miercuri, intr-o conferinta comuna cu presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, ca este "foarte bine informat" in privinta chestiunilor legate de statul de drept si ca are "un dialog civilizat" cu Executivul de la Bucuresti. El a raspuns…

- Statul de drept "a facut progrese remarcabile in Romania" iar Comisia Europeana nu va accepta ca tara noastra sa faca "pasi inapoi" pe acest drum, a declarat, miercuri, la Bruxelles, presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, intr-o conferinta comuna cu presedintele Romaniei, Klaus Iohannis.…

- Reactia Corinei Cretu se incadreaza astfel in linia declaratiilor facute de un alt comisar, cel pentru Justitie, care arata recent ca este "foarte logic" sa "existe o garantie privind un sistem judiciar independent si respectarea statului de drept". “Ceea ce se discuta la ora actuala, si nu este legat…

- Comisarul european pentru Justitie, Vera Jourova, a confirmat ca la nivelul Comisiei Europene are loc o dezbatere privind instituirea unor modalitati de legare a acordarii fondurilor europene de situatia statului de drept in viitorul cadru bugetar multianual al UE (pentru perioada 2021-2027). Comisarul…

- Abuzurile din justiție și poliția secreta din România, toate sub parafa luptei anticorupție, constituie subiectul unui editorial publicat în EuObserver. Afirmațiile și concluziile textului vin și în contextul în care președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, și…

- Comisarul european pentru justitie, Vera Jourova, a confirmat ca la nivelul Comisiei Europene are loc o dezbatere privind instituirea unor modalitati de legare a acordarii fondurilor europene de situatia statului de drept in viitorul cadru bugetar multianual al UE (pentru perioada 2021-2027), masura…

- Semnal de alarma de la Bruxelles. Romania va ajunge pe lista neagra alaturi de Polonia pentru ca pune in pericol independenta Justitiei. Cel putin asa sustin jurnalistii publicatiei EUObserver.

- Comisarul european pentru justitie, Vera Jourova, a confirmat ca la nivelul Comisiei Europene are loc o dezbatere privind instituirea unor modalitati de legare a acordarii fondurilor europene de situatia statului de drept in viitorul cadru bugetar multianual al UE (pentru perioada 2021-2027), masura…

- In pofida presiunilor diplomatice fara precedent exercitate in ultimele luni asupra conducerii de la Bruxelles de catre Ungaria, Polonia și Cehia, comisarul european pentru migrație a avertizat...

- Dupa avertismentul fara echivoc primit, miercuri, de la Comisia Europeana, in legatura cu modificarile aduse legilor justitiei, Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu au transmis spre Bruxelles o scrisoare de raspuns, in calitate de presedinti ai Parlamentului, in care isi exprima ingrijorarea fata…

- Comisia Europeana a transmis miercuri ca este ingrijorata in legatura cu evolutiile recente din Romania si cere Parlamentului de la Bucuresti sa reconsidere modificarile din justitie."Urmarim cu ingrijorare evolutiile recente din Romania. Independenta sistemului judiciar romanesc si capacitatea…

- Comisia Europeana lanseaza, miercuri, un apel la adresa Parlamentului Romaniei, printr-o declaratie comuna semnata de presedintele CE, Jean Claude Juncker, si de prim-vicepresedintele Frans Timmermans, postata pe site-ul Comisiei Europene.

- Comisia Europeana discuta despre "ultimele evolutii privind situatia din Romania" in sedinta de miercuri a executivului UE, se arata intr-un document publicat pe site-ul institutiei. Potrivit agendei sedintei, disponibila pe site-ul Comisiei, membrii executivului Uniunii Europene urmeaza…

- Comisia Europeana urmeaza sa discute la reuniunea sa de miercuri de la Bruxelles despre "ultimele evolutii privind situatia din Romania", conform ordinii de zi a sedintei disponibile pe site-ul executivului comunitar. Citeste si: Dezvaluiri SOC dupa lovitura DEVASTATOARE primita de DIICOT:…

- Comisia Europeana elaboreaza propuneri prin care doreste ca in viitorul cadru financiar multianual al UE acordarea fondurilor europene sa fie conditionata de existenta unor sisteme judiciare independente in statele beneficiare nete de fonduri ale UE, initiativa ce risca sa provoace noi tensiuni pe tema…

- Comisia Europeana elaboreaza propuneri pentru a se asigura ca statele membre care beneficiaza de fonduri europene sa aiba sisteme judiciare independente, initiativa riscand sa provoace noi tensiuni pe tema statului de drept intre Bruxelles si tari est-europene precum Polonia sau Ungaria, scrie Financial…

- Comisia Europeana elaboreaza propuneri prin care doreste ca in viitorul cadru financiar multianual al UE acordarea fondurilor europene sa fie conditionata de existenta unor sisteme judiciare independente in statele beneficiare nete de fonduri ale UE, initiativa ce risca sa provoace noi tensiuni pe…

- Comisia Europeana elaboreaza propuneri pentru a se asigura ca statele membre care beneficiaza de fonduri europene sa aiba sisteme judiciare independente, riscand amplificarea disputelor cu tari precum Polonia si Ungaria, informeaza cotidianul Financial Times.

- Uniunea Europeana declara razboi ambalajelor din plastic, ca parte a unui plan mai amplu de curatare a mediului european, incercand sa se asigure ca orice astfel de ambalaj va fi reutilizabil sau reciclabil pana in 2030. Mobilizat de decizia Chinei, care a interzis importul de deseuri reciclabile,…

- Polonia se bazeaza pe continuarea dialogului cu Comisia Europeana pentru a-si rezolva "diferendul" cu UE, care acuza Varsovia de violarea statului de drept si ameninta cu sanctiuni fara precedent, a declarat luni Jacek Czaputowicz, ministrul polonez de Externe, citat de AFP.

- Polonia doreste continuarea 'dialogului' pentru rezolvarea disputei cu Comisia Europeana, care acuza Varsovia de nerespectarea statului de drept si o ameninta cu sanctiuni fara precedent, a declarat luni ministrul de externe polonez Jacek Czaputowicz, relateaza AFP. 'Ne bazam pe dialog pentru rezolvarea…

- Șeful executivului polonez urmeaza sa revina la Bruxelles in februarie pentru noi discutii pe acest subiect, informeaza agentiile PAP, EFE si DPA. 'I-am explicat (lui Juncker - n.red) ce inseamna pentru noi reformele in justitie', a spus Morawiecki in fata presei dupa discutia cu presedintele…

- Premierul polonez Mateusz Morawiecki a aparat controversatele reforme din sistemul judiciar sustinute de conservatorii aflati la putere in tara sa, dupa ce presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, s-a intalnit cu el marti seara la Bruxelles pentru a-i transmite criticile oficialilor europeni…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat vineri ca ambasadorii Romaniei o sa transmita cancelariilor europene si Comisiei modificarile traduse aduse Legilor Justitiei, spunand ca pana acum nu a reusit nimeni sa identifice nici macar un articol care sa afecteze independenta Justitiei. Liderul…

- 'Poate nu avem intotdeauna aceleasi opinii, dar suntem acolo pentru a dialoga si usa noastra, mai ales a Guvernului Romaniei, este total deschisa pentru un dialog cu privire la orice tip de reforma care are loc in tara', a spus Negrescu, care a aratat ca, in cazul Poloniei, este vorba de 'o serie…

- Romania a cheltuit doar 2% din banii europeni alocati programarii 2014-2020, reprezentand 936,3 milioane euro, iar state precum Bulgaria si Polonia au avut 9%, respectiv 8%, potrivit datelor Comisiei Europene. Cea mai mare parte a sumei cheltuite a fost prin Fondul de Coeziune, respectiv 469,6 milioane…

- Presa ungara a comentat decizia Comisiei Europene de a lansa procedura de activare a articolului 7 al Tratatului Uniunii Europene ca urmare a temerilor privind statul de drept in Polonia, dand asigurari ca Ungaria se va opune adoptarii de sanctiuni contra Varsoviei, transmite agentia de presa PAP, preluata…

- ''Am luat decizia de a semna aceste legi'', a afirmat Duda intr-o declaratie televizata.Cele doua legi, adoptate de parlamentul polonez saptamana trecuta, se refera la Curtea Suprema si la Consiliul Superior al Magistraturii, iar forma in care au fost adoptate si promulgate este cea prezentata…

- Aceasta procedura este declansata atunci cand se constata ca un stat membru se afla in riscul de incalcare grava a valorilor UE si ea poate duce la sanctiuni contra tarii respective.'Polonia este perceputa astazi ca o forta a dezintegrarii in aceasta parte a Europei si de aceea cred ca…

- Polonia a ''primit cu regret decizia politica si nu juridica'' a Comisiei Europene de a declansa o procedura inedita ce poate duce la sanctiuni contra Varsoviei, dupa ce aceasta a adoptat o serie de reforme controversate ale sistemului judiciar, releva un comunicat al Ministerului de Externe polonez,…

- Aceasta decizie ''apasa inutil asupra relatiilor noastre, ceea ce risca sa faca dificila constructia intelegerii si a increderii reciproce intre Varsovia si Bruxelles'', mentioneaza comunicatul diplomatiei poloneze, publicat la scurt timp dupa anuntul executivului comunitar.Comisia Europeana…

- Comisia Europeana a declanșat, miercuri, Articolul 7 - așa-numita “arma nucleara” a UE – impotriva Poloniei, pentru modificarile legislative care subornoneaza politic justiția. Decizia vine dupa luni de dialog și avertismente, in care relațiile dintre Varșovia și Bruxelles s-au deteriorat…

- Aceasta procedura este declansata atunci cand se constata ca un stat membru se afla in riscul de incalcare grava a valorilor UE si ea poate duce la sanctiuni contra tarii respective.''Executivul a ajuns astazi la concluzia ca exista un risc evident de incalcare grava a statului de drept…

- Polonia a ''primit cu regret decizia politica si nu juridica'' a Comisiei Europene de a declansa o procedura inedita ce poate duce la sanctiuni contra Varsoviei, dupa ce aceasta a adoptat o serie de reforme controversate ale sistemului judiciar, releva un comunicat al Ministerului…

- Comisia Europeana a declanșat, miercuri, Articolul 7 - așa-numita “arma nucleara” a UE – impotriva Poloniei, pentru modificarile legislative care subornoneaza politic justiția. Decizia vine dupa luni de dialog și avertismente, in care relațiile dintre Varșovia și Bruxelles s-au deteriorat…

- Comisia Europeana ar putea sa declanseze miercuri, dupa luni de avertismente, o procedura fara precedent impotriva Guvernului polonez, care a ramas surd la cererile acesteia vizand modificarea reformelor ei judiciare controversate, scrie digi24.ro.

- Premierul polonez, Mateusz Morawiecki, a declarat ca se asteapta la declansarea "saptamana viitoare" contra tarii sale a celei mai dure proceduri de sanctiuni posibile in cadrul Uniunii Europene, din cauza controversatelor reforme judiciare, transmite AFP, preluata de Agerpres. Comisia Europeană…

- Cancelarul german Angela Merkel nu a imbratisat joi propunerea liderului social-democratilor germani Martin Schulz ca pana in anul 2025 Uniunea Europeana sa devina un fel de "Statele Unite ale Europei", sefa guvernului de la Berlin estimand ca, inainte de a-si proiecta modele concrete, Uniunea Europeana…

- ”Progrese suficiente” s-au inregistrat in prima faza a negocierii Brexitului, a anuntat vineri, la Bruxelles, presedintele Comisiei Europene (CE) Jean Claude-Juncker, in urma unei intalniri cu premierul britanic Theresa May, deschizand astfel calea negocierii viitoarei relatii, tansmite BBC News.Comisia…

- Șefa guvernului de la Berlin a estimat ca, inainte de a-și proiecta modele concrete, Uniunea Europeana trebuie sa fie 'eficienta', informeaza agenția EFE, potrivit Agerpres. Ea a fost intrebata de un jurnalist pe acest subiect la conferința de presa comuna cu premierul libian Fayez al Serraj,…

- Angela Merkel se delimiteaza de propunerea lui Martin Schulz privind crearea Statelor Unite ale Europei. Cancelarul german a fost intrebat de un jurnalist pe acest subiect la conferința de presa comuna cu premierul libian Fayez al Serraj, dupa ce Schulz a avansat respectiva propunere in timpul congresului…

- In cadrul pachetului lunar de decizii de constatare a neindeplinirii obligatiilor anuntat pe 4 octombrie de Comisia Europeana cele referitoare la Romania includ: o scrisoare de punere in intarziere privind analizarea regulata a pietelor de telecomunicatii relevante, o scrisoare de punere in intarziere…