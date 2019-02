Stiri pe aceeasi tema

- Prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, a relatat, sambata, la Congresul PES, ca i-a spus lui Liviu Dragnea ca, daca PSD vrea sa faca parte din familia socialistilor europeni, trebuie sa respecte valorile fundamentale ale acesteia, pentru ca nu se poate face niciun compromis, iar…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a vorbit vineri seara, la Congresul Socialistilor Europeni de la Madrid, despre majorarea salariilor și pensiilor. „Suntem dupa 15 ani de dominație a dreptei care a distrus multe valori, multe speranțe, multe destine. A distrus increderea in proiectul european și…

- Seful PSD a vorbit in romana, ca sa fie inteles "acasa" Frans Timmermans nu a ascultat traducerea Liderul PSD Liviu Dragnea a fost invitat sa vorbeasca la Congresul Socialistilor Europeni, de la Madrid, unde a avut o interventie in cadrul panelului legat de echitate in Europa. El a fost singurul care…

- "Ne aflam aici astazi pentru a discuta despre manifestul politic pe care stanga europeana il propune pentru aceste alegeri europene. Eu l-am citit si va spun cu toata convingerea ca acest manifest, acest document va schimba Europa in bine", a declarat Liviu Dragnea la Congresul PES, intr-un discurs…

- Deși șansele lui sunt mici... Președintele PSD Liviu Dragnea a declarat vineri, la Congresul socialiștilor europeni, ca a avut o discutie cu presedintele PES, Serghei Stanishev, si cu Frans Timmermans, candidatul PES pentru functia de presedinte al Comisiei Europene. Dragnea recunoaste ca relatiile…

- Președintele PSD Liviu Dragnea a declarat vineri, la Congresul socialiștilor europeni, ca a avut o discutie cu presedintele PES, Serghei Stanishev, si cu Frans Timmermans, candidatul PES pentru functia de presedinte al Comisiei Europene. Dragnea recunoaste ca relatiile PSD-PES s-au racit, insa promite…

- Madrid este, astazi si maine, kilometrul zero al socialismului european. PES, familia politica europeana care reuneste partidele de stanga din Uniunea Europeana, isi lanseaza candidatul pentru functia de presedinte al Comisiei Europene - Frans Timmermans. Este o ocazie pentru ei sa prezinte si cum vad…

- Liviu Dragnea și Viorica Dancila participa, vineri și sambata, la Madrid, la Congresul socialiștilor europen. Acolo, cei doi lideri ai PSD vor a avea și o intalnire bilaterala cu Frans Timmermans, vicepreședintele Comisiei Europene.Este cunoscuta adversitatea lui Timmermans fața de atitudinea…