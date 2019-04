Stiri pe aceeasi tema

- Eurodeputatul PSD Gabriela Zoana a declarat, intrebata despre avertismentul olandezului Frans Timmermans potrivit caruia PSD ar risca excluderea din PSE din cauza situației statului de drept in Romania, ca nu se știe daca prim-vicepreședintele CE va trece pragul electoral la el in țara.„Oamenii…

- "Suntem intr-un moment dificil al relatiei dintre Romania si Uniunea Europeana. Dupa avertizari repetate, Comisia ia in considerare sanctionarea Romaniei prin aplicarea articolului 7, ceea ce ar duce la suspendarea unor drepturi ale tarii noastre ca stat membru al UE. Ii cer doamnei Dancila sa isi…

- ”Jocul politic antiromanesc al lui Klaus Iohannis a suferit o infrangere importanta. Curtea Constituționala a respins sesizarea acestuia privind bugetul! Aflat in plina campanie electorala, disperat sa obțina inca un mandat, Iohannis a atacat la CCR Legea bugetului, blocand-o și blocand, astfel,…

- Vicepreședintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, a vorbit, la ședința colegiului comisarilor, care a avut loc miercuri, la Bruxelles, despre faptul ca pe numele sau exista o plangere penala in Romania. Plangerea o vizeaza și pe comisarului pe justiție, Vera Jurova.

- Eurodeputatul PSD Gabriela Zoana sustine ca prin solicitarea adresata presedintelui PE, Antonio Tajani, Guy Verhofstadt indeamna Guvernul Romaniei sa intervina in actul de justitie si sa dispuna procurorilor sa inceteze a strange probe in cazul Laurei Codruta Kovesi.

- Ioan Rus, fost ministru de Interne si al Transporturilor in mai multe guvernari PSD, sustine cp partidul se indreapta spre „disolutia totala” a PSD, in conditiile in care se prabuseste in intentiile de vot, iar tot mai multi social-democrati se pregatesc sa se alature proiectului lansat de ex-premierul…

- Eurodeputatul PSD Gabriela Zoana ii recomanda liderului PNL Ludovic Orban sa studieze practicile instituțiilor europene inainte sa sesizeze Comisia Europeana cu privire la OUG 114/2018 care introduce unele masuri fiscale, printre care și „taxa pe lacomie” pentru banci.Citește și: Confruntare…

- Dupa Mihai Tudose si Georgian Pop, inca un „ales” PSD, mai exact o „aleasa” paraseste partidul si se inscrie in Pro Romania. Deputata Oana Silvia Vladuca si-a anuntat vineri, pe Facebook demersul, lansand, la fel ca si colegii sai migrati la Ponta inaintea ei acuzatii dure la adresa lui Dragnea. „Foarte…