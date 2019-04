Timmermans, atac la Guvern. Barna: Cea mai dură reacție a CE "Este cea mai dura reactie a Comisiei Europene din ultimii doi ani, as putea sa spun, si asta arata ca aceasta topaiala nu mai poate sa continue. Ideea ca in fiecare saptamana Bruxellesul si Romania se uita ingrozite spre sedinta de Guvern, privind ingrijorate asupra unei posibilitati de aparitie a acelor ordonante de amnistie si gratiere, aceasta idee nu mai poate sa continue. Pozitia Comisiei Europene este una foarte clara si a fost exprimata neechivoc si explicit de vicepresedintele Timmermans, spunand foarte clar ca, in cazul in care vor fi date ordonante prin care sunt albiti inaltii functionari… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

