Stiri pe aceeasi tema

- Prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, considera ca statul de drept din Romania este in pericol și din aceasta cauza corupția ar putea crește. Acest lucru este inacceptabil iar Comisia va spune ”nu” și va lupta impotriva acestui flagel. Timmermans candideaza la funcția de presedinte…

- Premierul Viorica Dancila și prim-vicepreședintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, s-au intalnit luni seara la Palatul Victoria. “Cei doi inalți oficiali au finalizat planul de lucru al experților romani și europeni care vor avea deja o prima intalnire saptamana aceasta, pentru a gasi soluții…

- Premierul Viorica Dancila și prim-vicepreședintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, au finalizat luni planul de lucru al experților romani și europeni, care vor avea deja o prima intalnire saptamana aceasta, pentru a gasi soluții de punere in aplicare a recomandarilor MCV.“Cei doi inalți…

- Romania are responsabilitatea sa depaseasca faza MCV, a declarat, luni, prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, la ceremonia in cadrul careia i-a fost acordata distinctia de Doctor Honoris Causa de catre Scoala Nationala de Studii Politice si Administrative. "Am vazut…

- Liberalii au transmis, duminica, printr-un comunicat de presa, ca vor sa aiba un membru in comisia de experți privind MCV, și au reiterat solicitarea de a aștepta asistența juridica europeana pentru legile justiției.„Partidul Național Liberal solicita sa aiba un reprezentant in Comisia mixta…

- Premierul Viorica Dancila a anuntat ca miercuri si joi va efectua o vizita de lucru la Bruxelles, unde va participa la doua evenimente dedicate egalitatii de sanse si promovarii drepturilor femeilor si se va intalni cu inalti oficiali europeni, intre care prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans…

- Redam mai jos integral articolul publicat in Tagesspiegel: ”Social-democrații germani toarna cu placere sare pe rana partidului popular european PPE atunci cand le atrag atenția creștin-democrațiilor CDU și CSU din Bavaria ca ar fi prea ingaduitori cu iliberalismul și cu tendințele autocrate ale…

- Gafa de proportii la CE, Viorica Dancila a devenit "premierul Bulgariei". "Iar apoi un alt anunt, prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, o va primi, cred ca intrevederea este in curs, pe doamna Viorica Dancila, premierul Bulgariei si actualul detinator al Presedintiei Consiliului…