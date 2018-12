Stiri pe aceeasi tema

- In Romania "sunt probleme cu reformele din justitie" Vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans. Foto: euranetplus-inside.eu. Evaluarea anuala privind MCV a fost prezentata la Strasbourg, în plenul Parlamentului European, de prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans.…

- Popularii europeni, reuniți la congresul de la Helsinki, iși aleg astazi candidatul la funcția de președinte al Comisiei Europene. Candidații sunt Alexander Stubb, fost premier finlandez, și Manfred Weber, șeful popularilor din Parlamentul European.

- Partidul Popular European (PPE) si-a deschis miercuri, la Helsinki, congresul ce are ca principal punct al agendei desemnarea capului de lista pentru alegerile europarlamentare din mai 2019, dintre germanul Manfred Weber si finlandezul Alexander Stubb, transmite AFP. Invingatorul dintre cei doi candidati,…

- Presedintele Pro Romania, Victor Ponta, a declarat marti seara, la Targu Mures, ca politicienii romani isi fac numai dusmani printre europeni, iar apoi se plang ca nu au prieteni si ca premierul Viorica Dancila "si-a gasit sa il injure" pe Frans Timmermans, care va fi probabil candidatul socialistilor…

- Prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, a confirmat miercuri ca va intra in cursa pentru a deveni candidatul socialistilor europeni pentru postul de presedinte al Comisiei Europene, informeaza agentiile Reuters si DPA, citate de Agerpres.

- Prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, a confirmat miercuri ca va intra in cursa pentru a deveni candidatul socialistilor europeni pentru postul de presedinte al Comisiei Europene, informeaza agentiile Reuters si dpa.Dupa ce in presa aparusera relatari despre aceasta candidatura,…

- Prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, a confirmat miercuri ca va intra in cursa pentru a deveni candidatul socialistilor europeni pentru postul de presedinte al Comisiei Europene, informeaza agentiile Reuters si dpa. Dupa ce in presa aparusera relatari despre aceasta candidatura,…

- G4Media.ro a intrat in posesia inregistrarii audio a declaratiilor facute de Viorica Dancila in sedinta cu usile inchise a grupului S&D din Parlamentul European. "Au fost puse in discutie recent, ca reprezentand imixtiuni in Justitie, asa-numitele protocoale sau acorduri secrete. Dar aceste aspecte…