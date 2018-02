Timisul, sub doua coduri galbene: de ger si de viscol Meteorologii atenționeaza ca in intervalul 25 februarie – 1 martie un val de frig va cuprinde țara. Se vor inregistra temperaturi mai mici cu 10-15 grade fața de cele normale pentru aceasta perioada a anului. Temperaturile maxime vor fi negative și va fi ger dimineața și noaptea, la inceput cu precadere in jumatatea de nord, apoi și in restul teritoriului, iar intensificarile temporare ale vantului vor amplifica senzația de rece. In perioada 25 februarie – 27 februarie zona sudica a Banatului va fi afectata de ninsori și vant puternic ce va avea viteze de 45-55 km/h,… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

Sursa articol si foto: caon.ro

- Potrivit reprezentanților Administrației Naționale de Meteorologie, avertizarea cod galben este valabila in perioada 25 februarie, ora 3 – 1 martie, ora 10. In acest interval peste Romania se va abate un val de frig, temperaturile urmand sa scada drastic, in special pe timpul nopților și…

- Incepand cu data de 23 februarie și pana pe 11 martie puteți vizita, in cadrul Atrium Mall, Targul de Marțișor care deschide sezonul de primavara. Zeci de expozanți regionali și din toata țara vor expune marțișoare lucrate manual dupa tipare tradiționale, dar și reinterpretari moderne ale…

- Asta pentru ca, la noi, a devenit aproape un obicei ca iluminatul public sa fie aprins ziua. Si nu din vina Primariei Resita, care are doar becurile. Curentul e de la Enel. Joi, 22 februarie, spre exemplu, desi s-a ajuns la orele amiezei, becurile Primariei, alimentate cu spor de cei de la…

- Tabloul a fost completat de Gelu Ardeleanu, administratorul Transport Urban Resita, care a vorbit despre inceputurile societatii si despre greutatile cu care s-a reusit contractarea unui imprumut bancar, garantat de municipalitate: „Am luat foarte greu bani, nu puteam sa luam o suma mult…

- Hotel NH Timisoara angajeaza cameriste Beneficii:- al 13-lea+al 14 lea salariu – asigurare medicala privata gratuita – mediu de lucru tanar si profesionist – bonuri de masa Pentru contact: 0728777258, g.holznagel@nh-hotels.com Adauga Comentarii…

- Potrivit calendarului aprobat prin ordin de ministru, proba va continua in data de 13 februarie si va fi urmata de evaluarea competentelor lingvistice de comunicare orala in limba materna (14 – 15 februarie). In zilele de 16, 19 si 20 februarie este programata evaluarea competentelor…

- In curand sarbatorim 23 ani de activitate, nu multe școli de șoferi se pot lauda cu aceasta placuta experiența, va mulțumim. Pe aceasta cale dorim sa aducem aprecierea noastra tuturor deoarece pentru noi : Clientul este cea mai importanta persoana din afacerea noastra Va multumim…

- Luna martie aduce pentru cei interesati de achizitia unei noi locuinte cea de-a doua editie a evenimentului de succes Targul Imobiliar Timisoara, organizat de TION, Agenda și PubliTim. Pe 10 martie isi deschide portile, la Centrul Regional de Afaceri din Timisoara, evenimentul care va va prezenta…

- „In urma celor constatate, jandarmii caraseni au procedat la intocmirea actelor de constatare sub aspectul savarșirii unor fapte de natura penala asimilate infracțiunii de contrabanda“, ne asigura oamenii legii, care au confiscat intreaga cantitate de tigarete, urmand ca organele abilitate…

- Polițiștii de la Rutiera au organizat, din nou, joi dimineața, o acțiune comuna cu cei de la RAR, de aceasta data la intrarea in Timișoara dinspre Șag. Nu au trebuit sa aștepte mult, pentru ca, la un moment dat, inspre ei a venit un taximetrist privat care conducea o mașina atat de defecta…

- Este pentru a cincea oara cand Claudiu Micovschi (18 ani) a fost ales in echipa etapei pe site-ul de specialitate mondoprimavera, el fiind desemnat și in echipa turului. Micovschi are 11 goluri marcate pentru Genoa in cele 18 etape. FOTO: MONDOPRIMAVERA © Adauga Comentarii Adauga…

- Meciul pentru locul doi nu s-a mai disputat din cauza timpului nefavorabil, jucatorii mutandu-se in jurul unui ceaun pentru … repriza a treia. „Multumesc echipelor pentru participare. Imi doresc ca acest triunghiular sa devina unul de traditie” – a spus organizatorul Cristian…

- Potrivit sondajului de opinie, 42% dintre cetatenii americani sunt de acord cu politicile lui Donald Trump, cu 10% mai mult fața de luna decembrie a anului trecut și pentru prima data in ultimele cinci luni cand rata de popularitate a președintelui SUA depașește pragul de 40%. In schimb, 50%…

- Este vorba despre un barbat in varsta de 45 de ani, din localitatea Tisa Noua. Acesta conducea un autoturism pe Bulevardul Nicolae Titulescu din municipiu, iar in urma testarii cu aparatul alcoolotest a rezultat o alcoolemie de 1,25 mg/l alcool pur in aerul expirat. „Conform procedurii, s-a dispus…

- Doar 3.540 de oameni erau inregistrati oficial ca fiind someri in judetul Timis, la finalul lunii decembrie 2017, arata datele AJOFM Timis. Rata somajului era, la finalul anului, de 1,02%, mai scazuta decat in lunile anterioare: 1,11% in octombrie, respectiv 1,05% in noiembrie. Chiar daca…

„Aveam nevoie de ajutor, mai ales ca in lot avem destui fotbaliști tineri și – probabil – vor mai veni și alții și e nevoie de mana de lucru", spune Cristian Sculici, antrenorul vicecampioanei de toamna in fotbalul judetean.

- Pentru tinerii cu varste intre 16 și 23 de ani, cursurile pentru avioanele ultraușoare sunt gratuite. Ce interesați se pot adresa Aeroclubului Caransebeș, situat in incinta aeroportului din municpiu, strada Aeroportului nr. 1, de luni pana vineri, intre orele 10-16. Acolo pot primi lamuriri…

- Edificiul adapostește o parte din moaștele Sfantului Ioan Gura de Aur. Ei bine, in acest moment, pictorii lucreaza de zor la interiorul catedralei. Pentru cititorii noștri ne-am deplasat pe șantier pentru a vedea stadiul lucrarilor. Cert este ca, in curand, catedrala va fi intregita și de picturile…

- In aceste condiții, un ajutor pe care se bazeaza municipalitatea caransebeșeana, ar fi, pe langa bugetul local, o alocare de la Consiliul Județean. „Nu știu la ce sa se aștepte spitalul anul acesta, mai avem o speranța la alocarile bugetare de la nivel județean, care se vor produce in foarte…

- „In momentul in care au ajuns echipajele, incendiul se manifesta cu flacara la una din cele doua incaperi, hol și acoperiș. Exista riscul extinderii acestuia la anexele vecine și la cateva clai de fan, aflate in apropiere“, ne informeaza cei de la ISU Semenic. Focul ar fi izbucnit de la fragmentele…

- Potrivit primelor informații, șoferul unui autoturism BMW nu s-a asigurat la traversarea intersecției spre Piața Unirii și a acroșat un tramvai Siemens. In urma impactului nu au fost persoane ranite, insa autoturismul și tramvaiul au fost avariate. Pana la deblocarea intersecției,…

- Astfel, in continuare, taxa de intrare in fiecare secție a Muzeului va fi de doi lei pentru adulți, respectiv un leu pentru preșcolari, elevi, studenți și pensionari, iar taxele de ghidaj vor fi de 10 lei (ghidaj general), 20 lei (ghidaj special sau tematic), respectiv 50 de lei (vizitare expoziții…

- Potrivit IPJ Alba, accidentul a avut loc din cauza unui șofer care s-a angajat in efectuarea unei depașiri neregulamentare. „Un tanar de 30 de ani, din București, in timp ce conducea un autoturism, a efectuat o depașire intr-o zona unde aceasta manevra este interzisa, imprejurare in…

- Potrivit medicului Lavinia Lance – sef sectie „In zilele de 24 si 25 decembrie au fost in jur de 100 de pacienti la 24 de ore, predominante fiind cazurile de intoxicatii cu alcool. In cea de-a doua zi de Craciun, respectiv in 26 decembrie numarul acestora a crescut, pacientii cu probleme…

- Iti dorim sarbatori linistite si ne revedem in 2018 cu noi povesti de succes. Pentru a fi la curent cu noutatile din lumea BMW, te invitam sa vizitezi si sa interactionezi cu pagina noastra facebook: @BMW.GrupWest.Oradea (https://www.facebook.com/BMW.GrupWest.Oradea/) Cu drag,…

- In jur de 400 de cadre universitare au fost evaluate in urma sondajului periodic efectuat de Universitatea Politehnica Timisoara in randul studentilor. La ultima editie, efectuata de curand, diferenta a fost ca operatiunea s-a desfasurat online, in premiera. In jur de 6000 de studenti…

- Barbatul in varsta de 65 de ani era angajat al unei firme de paza și asigura securitatea la agenția Enel de pe strada Sulina. Miercuri dimineața, in momentul in care colegul sau a ajuns la serviciu pentru a schimba tura, paznicul a fost gasit spanzurat, in baia societații comerciale. Cel care…

- Șoferul autoturismului de inscripționat cu insemnele poliției s-a angajat in depașirea unei coloane de mașini chiar daca de pe contrasens se apropia un TIR. Dupa cum se observa și in imaginile filmate de un alt participant la trafic, mașina poliției circula cu semnalele acustice și luminoase…

- Acum soferita este cercetata penal pentru vatamare corporala din culpa, iar oamenii legii au precizat ca „neacordarea prioritatii de trecere pietonilor, dar si indisciplina pietonala reprezinta cauze principale generatoare de accidente rutiere. Politistii ii sfatuiesc pe soferi sa fie prudenti,…

- Deși sunt locuri de munca destule, firmele interesate nu prea gasesc in Timiș oameni sa le ocupe. Numarul șomerilor disponibili a scazut permanent, iar la ultima raportare oficiala a ajuns la 3.865 de persoane, adica 1,11% din populația activa. Aceasta este cea mai mare valoare a șomajului…

