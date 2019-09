Stiri pe aceeasi tema

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a anuntat, luni, ca vor interveni unele modificari in cadrul proiectului Oxigen prin care se doreste inlaturarea poluarii din Bucuresti. Vinieta se va plati in functie de normele de poluare ale autoturismelor si nu in functie de locul in care sunt inmatriculate.…

- Numarul inmatricularilor de autoturisme a depasit 352.000 de unitati, in primele sapte luni ale anului, in crestere cu 0,9% fata de aceeasi perioada din 2018, din acest total 73,5% fiind reprezentate de masinile second-hand, releva statistica Directiei Regim Permise de Conducere si Inmatriculare…

- Romania se afla pe ultimul loc in Uniunea Europeana la numarul de autoturisme, cu 261 de masini la mia de locuitori potrivit celor mai recente date Eurostat. Cifrele plaseaza tara noastra cu mult in urma Ungariei (355 de autoturisme/mia locuitori) si Letoniei (356/mia locuitori), tarile aflate imediat…

- Valoarea sprijinului financiar acordat crescatorilor de ovine pentru comercializarea lanii se va dubla in acest an, pana la maximum 2 lei/kg, resursele financiare alocate din bugetul Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR) fiind de 30 de milioane de lei, a anuntat, zilele trecute, institutia.…

- Circulatia rutiera a fost restrictionata in aceasta dupa-amiaza pe Drumul Național 5 (DN5), in localitatea ilfoveana 1 Decembrie, pe sensul de mers catre Bucuresti, in urma unui grav accident rutier. Cinci persoane au fost ranite, dupa ce doua autoturisme s-au ciocnit frontal, potrivit Centrului Infotrafic…

- Sambata, in Capitala, au avut loc “Marsul masinilor electrice și hibrid si Marsul bicicletelor”, pentru promovarea unui transport nepoluant. “Daca m-aș fi aflat in București, cu siguranța aș fi participat și eu la acest eveniment, alaturi de colegi, cu automobilele electrice ale Ministerului Mediului!…

- Un numar de 14.082 de autoturisme noi au fost inmatriculate in Romania in luna iunie 2019, in crestere cu 15% fata de perioada similara a anului trecut, cand au fost inmatriculate 12.241 autoturisme, conform datelor Asociatiei Producatorilor si Importatorilor Auto (APIA), care citeaza statistica…

- Inmatricularile de autoturisme noi in Uniunea Europeana (UE) au crescut cu +0.1% in mai 2019 fata de mai 2018, pana la 1,4 milioane unitati, dar, la 5 luni, scaderea este de 2,1%, potrivit datelor transmise de ACAROM. Romania a inregistrat cel mai mare avans din luna mai, la nivelul UE.Pe…