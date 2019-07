Timișul, după București și Cluj în topul salariului mediu. Județele din vestul țării, aflate la polul opus București, cu un salariu mediu net lunar de 3.684 de lei și Cluj, cu 3.115 lei, conduc topul celor mai bine platite județe din țara, iar Vrancea este singurul județ unde salariul mediu este sub 2.000 de lei, adica 1.999 lei, arata un studiu privind piața muncii in 2018 realizat de Syndex și citat de […] Articolul Timișul, dupa București și Cluj in topul salariului mediu. Județele din vestul țarii, aflate la polul opus a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

