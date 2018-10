Timișul are strategie de turism de 24.000 de euro. Singura șansă: promovarea inteligentă Nu avem cel mai atragator județ din punct de vedere turistic, dar Timișul s-ar putea „brandui” drept o destinație pentru turism de weekend sau rural. Trebuie sa invețe sa se promoveze. Asta spune „strategia sectoriala de turism” pentru care CJ Timiș a scos de la buget in jur de 24.000 de euro. The post Timișul are strategie de turism de 24.000 de euro. Singura șansa: promovarea inteligenta appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! . Citeste articolul mai departe pe debanat.ro…

Sursa articol: debanat.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Timișul a fost pe poziția cu numarul 14 in topul Let's Do It, Romania!, in ceea ce privește numarul de voluntari care au participat in 15 septembrie la marea curațenie naționala. The post Timișul, pe locul 14 in topul național de la „Let’s Do It, Romania!” appeared first on deBanat.ro - spune realitatea!…

- Trei oameni au murit in aceasta vara in satul Jupani, din ju­de­tul Timis, dupa ce au cazut in fantana, incercand sa o curete. Jupaniul este una dintre cele 148 de localitati din acest ju­det care nu au canalizare, iar primarul nu stie cand va fi gata. Judetul Timis este cel mai bogat judet…

- Toamna da semne ca se instaleaza, iar sezonul rece aduce cu el și bolile caracteristice. Viroze, pneumonii și uneori gripe spun „prezent” atunci cand temperaturile scad. Vin și dozele de vaccin antigripal. The post Incepe distribuirea dozelor de vaccin antigripal. Timișul a cerut 27.000 appeared first…

- Povestea celor mai frumoase obiceiuri, atracții sau locuri din Timiș va fi disponibila in spațiul online printr-o aplicație mobila și un website, intitulate “Discover Timiș”. Astfel, Timișul devine primul județ din vestul Romaniei care introduce o strategie digitala de promovare a turismului in regiune.…

- Timișul va atrage turiști și online, de acum inainte. Daca pana acum au incercat prin metode tradiționale, care uneori au mers, de acum inainte, reprezentanții Asociației pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului (APDT) in Timiș intra in mediul online... The post Sa vina turiștii! Timișul este promovat…

- Aproape un milion de romani (996.242) semnasera, pana marți dimineața, pentru campania civica #FaraPenali in funcții publice, promovata la nivel politic de USR. The post Topul județelor in campania de semnaturi #FaraPenali in funcții publice. Pe ce loc e Timișul appeared first on deBanat.ro - spune…

- Timișul a trimis in Camera Deputaților 10 oameni, fara a-i pune la socoteala pe cei de la minoritați. In campanie au promis marea cu sarea pentru alegatori și, odata ajunși, la București, au uitat. Doi deputați PSD s-au intrecut pe ei inșiși și au reușit sa taca perfect pentru județul lor. The post…

- Prefectul Eva Andreaș, s-a intalnit sambata, 4 august. cu Guido Wolf, ministrul Justiției, Afacerilor Europene și Turismului din landul Baden-Wurttemberg. The post Timișul intarește relațiile cu landul german Baden-Wurttemberg appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! .