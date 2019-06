Timiş:Podurile noi peste Bega, din zona Gării de Nord, finalizate în septembrie, susţine Nicolae Robu 'La noul pod din aval de podul vechi sunt deja puse si grinzile dintre cele doua arce de pod pornite de pe cele doua maluri, iar la noul pod din amonte de podul vechi, tocmai se pregateste punerea grinzilor. Ceea ce urmeaza este solidarizarea, la fiecare pod nou, a grinzilor cu arcele si apoi betonarea, operatii care, odata realizate, vor marca intrarea lucrarilor in linie dreapta. In final, vom obtine un pod unitar consolidat si extins de aproape trei ori ca latime, care va fi inaugurat si dat in folosinta in septembrie 2019', a afirmat Nicolae Robu. Intrucat la cateva sute de metri mai este… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

