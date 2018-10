Stiri pe aceeasi tema

- In prezent, compania Ryanair opereaza 12 zboruri saptamanale, cate 2 zboruri in zilele de luni, marți, miercuri, joi, vineri duminica. Astfel, incepand cu 28 octombrie 2018, Ryanair va opera 16 zboruri saptamanale. Astfel, in zilele de luni și vineri vor fi operate cate 3 zboruri/zi, iar…

- Trei curse aeriene care veneau dinspre Tirana, Atena si Abu Dhabi cu destinatia Belgrad au aterizat in aceasta dimineata la Timisoara. Pista aeroportului din capitala Serbiei a fost inchisa din cauza unor probleme tehnice aparute la un avion care o blocase. Aerodromul Traian Vuia este aeroport de rezerva…

- Un targ de antichitați va fi gazduit intr-un mall din Timișoara in acest weekend. Amatorii de obiecte vintage sunt așteptați la o lecție de istorie in centrul comercial. Parterul va gazdui o generoasa colecție de obiecte innobilate de trecerea timpului, care vor putea fi admirate și achiziționate. Targul…

- Operatorul de stat Tarom a anunțat ca, din 6 septembrie, reia cursa București-Baia-Mare, cu prețuri incepand de la 117 euro. “Vă anunțăm cu drag că din 6 septembrie se reiau zborurile București - Baia Mare! Tarifele încep de la 117 euro pentru o călătorie…

- Noi branduri internationale vor deschide magazine in Timisoara, odata cu dezvoltarea ansamblului Openville, proiectul mixt care se construieste, in prezent, in proximitatea Iulius Mall. De curand, compania IULIUS si grupul spaniol Inditex au semnat un parteneriat care vizeaza deschiderea, in premiera…

- De Ziua Aviației, compania de stat Tarom ofera reduceri de prețuri catre mai multe orașe din Europa. Astfel, în perioada 20-24 iulie, cei interesați pot cumpăra bilete cu 99 de euro dus-intors pe următoarele rute: de la Bucureşti la Atena, Istanbul, Roma și Salonic și…

- Vești bune pentru timișorenii care se plimba cu mijloacele de transport in comun. Incepand de astazi, calatorii vor scapa de sauna in cazul in care au nevoie sa se deplaseze cu tramvaiele de pe liniile 4 și 8. Sorin Supuran, noul director al Societații de Transport Public Timișoara, a anunțat, astazi,…

- Compania Atelierele Pegas care a readus la viata bicicletele cu acelasi nume, a anuntat, la sase ani de la revitalizarea brandului, lansarea in sistem de franciza. Investitia initiala int-ro franciza Pegas variaza intre 5.000 si 25.000 de euro, in functie de dotarile dorite in magazin, de…