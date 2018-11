Stiri pe aceeasi tema

- Consilierii locali au decis inca din 24 octombrie ca municipalitatea sa ia un credit de peste 100 de milioane de lei pentru Colterm. Banii sunt, in fond, pentru Primaria Timișoara, care a avut mari probleme anul acesta cu plata subvențiilor sau decontarea facturilor catre societațile din…

- Creditul in valoare 100 de milioane de lei care ii permite Coltermului sa functioneze in aceasta iarna fara sincope a fost aprobat. The post A fost aprobat creditul de 100 de milioane de lei pentru Colterm appeared first on Renasterea banateana .

- Directorul general al Colterm, Emil Șerpe, susține ca nu exista nici cel mai mic risc pentru ca Timișoara sa ramana fara caldura și apa calda in iarna care vine. El susține ca situația stocurilor pentru iarna nu este deloc alarmanta. The post Directorul Coltern: Nu exista niciun risc ca Timișoara sa…

- Obiectul principal al proiectului consta in reabilitarea unor tronsoane de rețea primara și, parțial, a rețelelor secundare de distribuție a energiei termice pentru incalzire, apa calda de consum și recirculația acesteia, aferente a 25 puncte termice, in vederea creșterii eficienței energetice…

- Pentru asigurarea caldurii pe timpul iernii, Trezorieria vine in ajutorul primariilor. Acesta pot imprumuta bani de la Trezorerie, in condiții avantajoase. Guvernul a adoptat o ordonanța de urgența care permite administrațiilor publice locale contractarea imprumuturilor in limita a 450 de milioane…

- Campioana Romaniei la rugby joaca pe un teren care a fost pana nu demult o simpla pașune comunala, de care nu s-a ingrijit nicio autoritate locala. Abia anul trecut s-a reușit intabularea terenului de sport și a construcțiilor, dar de reparații sau chiar de modernizari s-a putut vorbi ceva…

- ''AM REZOLVAT PROBLEMA GAZULUI LA COLTERM! TIMIȘORENII NU VOR AJUNGE FARA APA CALDA! Tocmai am incheiat o ințelegere cu conducerea EON GAZ ROMANIA privind reluarea furnizarii de gaz catre compania de termoficare a Timișoarei, COLTERM. Am explicat convingator ca situația financiara critica…