Timisorenii sunt asteptati sa se intreaca in cadrul celei de-a doua editii a SportGuru Timisoara 21K

- Sambata, 21 aprilie, de la ora 22.00, trio-ul britanic va urca pe scena Reflektor Venue pentru o seara de muzica roots rock, heavy rock și blues rock, iar publicul din Timișoara este așteptat sa se bucure și sa savureze un concert cu adevarat extraordinar! Wille and the Bandits s-a…

- CS Unirea Alba Iulia reunește in anul Centenar sportivi din toata țara, prin gazduirea de concursuri naționale: Primul, Campionatul Național de Marș, in 25 martie Clubul Sportiv (CS) Unirea Alba Iulia, impreuna cu Federația Romana de Atletism, organizeaza duminica, 25 martie, in Orașul Marii Uniri,…

- In anul #centenarului Marii Uniri, Facultatea de Istorie și Științe Politice din cadrul Universitații “Ovidius” din Constanța a pregatit o serie de evenimente, deopotriva academice și culturale, care sa marcheze bucuria implinirii unui ideal național, pe de-o parte, iar pe de alta parte sa impulsioneze…

- Iulia Vantur a inceput sa munceasca de la o varsta frageda. primii sai bani i-a facut din prezentari de moda. Iulia Vantur a fost prezentp mulți ani pe micile ecrane din Romania, in calitate de prezentatoare de știri sau de emisiuni de divertisemnt. Plecata de multa vreme in India, țara iubitului ei,…

- În cadrul unei companii sunt lideri care iau decizii la nivel strategic și manageri care iau decizii la nivel operațional. Primii sunt top managementul în timp ce ceilalți reprezinta middle managementul. Punctele lor de vedere sunt de multe ori convergente dar uneori pot sa difere cu…

- Kanji Tsushima, fostul ambasador al Japoniei in Romania, stabilit la Timisoara, a avut surpriza sa constate ca o idee a sa a atras un interes enorm din partea noilor sai concetateni. Din aceasta saptamana, la Biblioteca Centrala a Universitatii Politehnica Timisoara se deruleaza cursuri…

- Sebastian Ghita a declarat miercuri seara ca Liviu Dragnea i-a povestit cum ambasadorul Belgiei in Romania i-ar fi cerut presedintelui Camerei Deputatilor sa-i ofere, fara licitatie, Gara de Nord din Bucuresti, pentru un proiect imobiliar. „Inca nu am vazut Parlamentul Romaniei sa laude…

- Evenimentul va avea loc in 31 martie, de la ora 10. Startul se va da de la Podul Dacilor (Piața Traian). Alergatorii pornesc de pe malul drept (Splaiul Protopop Meleție Draghici). Evenimentul este organizat de comunitatea MEB Run TM, impreuna cu CS Nautic Banat Timișoara. Fiecare…

- Primaria Municipiului Timisoara, prin Casa de Cultura a Municipiului, in colaborare cu Organizatia Studentilor Basarabeni, marcheaza implinirea... The post Timisorenii, invitati la concert in Piata Unirii: Zdob si Zdub, Nicoleta Nuca, Carmen Popovici-Dumbrava, Dumitru Stoicanescu, Stela Botez appeared…

- Trei din cei patru romani care s-au incris la a zecea editie a maratonului artic - 6633 Arctic Ultra au abandonat concursul inca din prima zi, unul dintre competitori suferind o accidentare, iar ceilati doi au abandonat din cauza vremii extrem de dificile. Bistriteanul Tibi Useriu, cel care a castigat…

- Muzeul Național de Arta iși vrea inapoi cele 27 de tablouri imprumutate la Timișoara și a somat conducerea Muzeului de Arta din Palatul Baroc sa le returneze. Pe de alta parte, președintele CJ Timiș, Calin Dobra, afirma ca situația s-ar fi rezolvat in favoarea instituției din Piața Unirii...

- Timișorenii care circula cu tramvaiele de pe linia 8 au avut parte de o surpriza, joi dupa-amiaza. Dupa ce in capitala Banatului a plouat cateva ore bune, stropii și-au facut drum și in tramvaie. Apa se prelinge prin imbinari și ajunge fix pe scaunele din garnituri, așa ca, daca vor sa se…

- Setea de mișcare a locuitorilor urbei de pe Bega va fi „potolita” de inca un concurs care va fi organizat la Timișoara. Nu orice concurs, ci de primul maraton din țara organizat de o universitate. Competiția se adreseaza oricarei grupe de varsta, cu niveluri diferite de pregatire și rezistența.

- Gazoductul care ar putea sa scape Europa de monopolul gazelor rusesti, BRUA, prinde contur si in Romania. Guvernul are un proiect de hotarare prin care terenurile necesare constructiei pot fi scoase din circuitul agricol fara sa fie nevoie de acordul proprietarilor. 17.000 de loturi vor fi afectate.

- Timișoara este sub zapada, iar firmele care se ocupa cu deszapezirea orașului sunt depașite, fapt recunoscut și de primarul Nicolae Robu. In acest timp, edilul-șef le dedica melodii haterilor, se cearta cu jurnaliștii și se razboiește cu fostul primar. Așa sta situația in orașul care in anul 2021 este…

- Republica Moldova și Romania intensifica cooperarea in cadrul Euroregiunii Siret-Prut-Nistru Despre aceasta a fost discutat in cadrul Forumului Președinților Euroregiunii Siret-Prut-Nistru, la lucrarile caruia au participat prim-ministrul Pavel Filip și premierul Romaniei, Viorica Dancila, transmite…

- În anul centenarului Unirii, autoritațile din UTA Gagauza au declarat anul 2018 „an al ocupației Basarabiei de catre România”. O decizie în acest sens a fost luata la adunarea autoritaților locale și regionale din Gagauzia, cu participarea veteranilor și reprezentanților…

- Teatrul "George Ciprian" din Buzau a lansat duminica proiectul "Tele-Encounters", un experiment digital destinat familiilor care locuiesc in tari diferite, la mii de kilometric distanta, proiect realizat in colaborare cu parteneri din Spania si Portugalia. In prima echipa care a testat…

- Organizația de Tineret a PNL Valcea a organizat la Horezu, prima ediție a evenimentului „Cafeneaua Liberala”. Acțiunea a fost o invitație la dialog, avand ca principale teme preocuparile tinerilor, necesitatea implicarii in politica și programe de finanțari europene adresate tinerilor. La acest eveniment…

- Bicicleta dotata cu o placuta multilingva, vandalizata. S-a depus plangere penala Bicicleta dotata cu o placuta multilingva "Cluj-Napoca Kolozsvar-Klausenburg", parcata miercuri in curtea municipalitatii, a fost vandalizata. S-a depus si o plangere penala. Membrii miscarii „Musai-Muszáj"…

- „Musai-Muszaj” cere executarea silita a Primariei Cluj in cazul placuțelor multilingve FOTO Membrii miscarii „Musai-Muszaj” au organizat un flashmob in centrul Clujului, in semn de protest fața de refuzul municipalitații de a monta cele 12 placuțe multilingve la intrarile in oras. La evenimentul…

- Timisoara a devenit un nou centru al traficului de fiinte umane pe traseul balcanic al migratiei ilegale, arata informatiile Politiei federale germane, la solicitarea revistei germane Welt am Sonntag.

- Aproximativ 150 de elevi din clasele I-IV de la una dintre cele mai mari școli din Timișoara vor invața in containere, in curtea școlii. Este vorba despre construcții modulare care arata, din exterior, ca niște containere de muncitori, insa in interior sunt mai moderne decat multe sali de clasa din…

- In 4-6 mai, in Cluj-Napoca, va avea loc cea de a 9-a ediție TEDxEroilor, cel mai complex eveniment de tipul TEDx din Romania. Acesta va presupune o zi și jumatate de conferința, dedicata ideilor și inovației și o zi in care publicul este invitat sa participe la diferite activitați interactive și workshop-uri.…

- Timișorenii au fost invitați sa ia parte la dezbaterea proiectului de buget local pentru anul 2018, care va avea loc in 19 februarie, de la ora 15. The post Transportul public și sanatatea, prioritare pentru Primaria Timisoara in acest an appeared first on Renasterea banateana .

- Moment mult asteptat pentru mii de parinti din Romania! In zece zile, vor incepe primele demersuri legate de inscrierea copiilor in clasa pregatitoare. Pe 26 februarie urmeaza sa se afiseze circumscriptiile scolare si planul de scolarizare propus, respectiv numarul de clase pregatitoare alocate la fiecare…

- Bulgaria ocupa de ani de zile unul dintre cele mai rusinoase locuri in Europa ca pondere a economiei subterane. Nivelul mediu al sectorului gri in Bulgaria in perioada 1991 - 2015 este de 29,7%, inaintea noastra intre statele europene fiind doar Romania - cu 30,1%. Acestea sunt datele FMI care cuprind…

- Organizatorii Untold au anuntat primii artisti care vin in premiera la editia din acest an a festivalului. Lor li se alatura Armin van Buuren, Afrojack, Dimitri Vegas&Like Mike, Steve Aoki si The Prodigy.

- Asociația Gazului Natural pentru Vehicule – NGVA Romania a luat nota cu satisfacție de faptul ca, recent, ETA S.A., societatea de transport public local a Primariei Ramnicu Valcea, a primit trei autobuze cu podea joasa pe gaz natural comprimat (CNG), contractate in urma licitației realizate in luna…

- Invitații acestei ediții au fost Diana Bobar, designer vestimentar, Ovidiu Hrin, creative director la Synopsis și Razvan Zamfira, graphic designer. Fiecare dintre ei au venit in fața salii pline, ca sa povesteasca despre eșecurile din carierele lor, despre cum i-au influențat și i-au facut mai puternici.…

- Fara unele comisioane pentru conturi bancare de plati cu servicii de baza Începând de luna aceasta, românii care folosesc conturi bancare de plati cu servicii de baza au scapat de plata anumitor comisioane. A intrat în vigoare o lege privind comparabilitatea comisioanelor…

- Romania va participa la Jocurile Olimpice de iarna de la PyeongChang (perioada 9-25 februarie) cu un lot de 28 de sportivi, a anuntat Comitetul Olimpic si Sportiv Roman, dupa ce echipajul feminin de bob-2, format din sportivele Maria Adela Constantin si Andreea Grecu au primit „unda verde” pentru competitia…

- Asociatia pentru Sprijinirea Initiativei Civice, initiatorul proiectului „Primii pasi in atletism”, cu sprijinul Asociatiei Municipale de Atletism Bucuresti, organizeaza sambata 27 ianuarie 2018, la Cinema Gloria – Aleea Bucovina, nr. 6, sector 3, cu incepere de la ora 17:00, „GALA JUNIORILOR – SPERANTELE…

- ♦ Discounterul german de moda Kik se afla deja intre cele mai mari cinci branduri de moda din Ungaria si Cehia, iar acum isi pregateste intrarea in Romania ♦ Grupul si-a infiintat filiala locala si a adus jumatate de milion de euro la capitalul societatii, un prim pas pentru dezvoltarea locala.

- Participantii la manifestarile de ieri, din Piata Unirii, nu s-au incins doar la traditionala hora, ci si la traditionalele placinte - aduse pe esplanada din centrul orasului in numar de 5.000. Coada la placinte a fost constanta pana cand stocul s-a epuizat: in orice moment, puteau fi numarate 4-500…

- De anul acesta, romanii care nu au salarii, pensii si niciun ajutor de la stat, dar vor sa fie asigurati, trebuie sa achite contributii la sanatate cu 140% mai mari fata de cele din 2017, scriu jurnalistii Romania TV.Citeste si: INCIDENTE la ceremoniile de la Iasi: Consilierul lui Iohannis,…

- Scandarile impotriva PSD au incetat in momentul in care ministrul Culturii din Republica Moldova a luat cuvantul. "Imi exprim gratutidinea si respectul pentru tot sprijinul oferit Republicii Moldova de catre Romania", si-a inceput discursul Monica Babiuc.

- Peste 30.000 de romani si-au strigat, aseara, nemultumirile intr-un amplu protest care a avut ca punct zero de intalnire Piata Universitatii. Coloana de manifestanti cu jandarmii in frunte a pornit e traseul Piata Unirii - Bulevardul Unirii - Palatul Parlamentului.

- Peste 200 de argeseni participa la mitingul din Piata Universitatii din Bucuresti. Mitingul este organizat impotriva modificarii legilor justitiei, a Codului Penal si a Codului Fiscal. Participantii din Arges s-au mobilizat de mai multe zile pe retelele de socializare si au plecat spre Capitala intr-o…

- Primii protestatari au ajuns la Palatul Parlamentului, sambata, in jurul orei 20.00. Coloana de oameni se intinde pana la Universitate, fiind vorba despre aproape 30.000 de persoane care protesteaza. Unii dintre participanții la manifestație au organizat o hora in Piața Constituției. Participantii sunt…

- Primii protestatari au ajuns la Palatul Parlamentului din Bucuresti. Coloana de oameni se intinde pana la Universitate, fiind vorba despre zeci de mii de persoane care protesteaza. Participantii sunt oameni veniti din mai multe judete ale tarii, dar si bucuresteni. La protest au…

- UPDATE Presedintele Klaus Iohannis a anuntat miercuri ca a desemnat-o pe Viorica Dancila, propusa de PSD, pentru functia de prim-ministru. Anterior, președintele Klaus Iohannis a convocat, la Palatul Cotroceni, partidele politice, pentru consultări în vederea desemnării unui…

- Global Game Jam, cel mai mare game jam din lume, revine la București. Evenimentul va avea loc în cadrul Bucharest Gaming Week (23-28 ianuarie) și da startul unui val de creativitate în sfera jocurilor, la nivel mondial. Bucharest Global Game Jam va avea loc în perioada…

- Mai mulți clujeni au pornit, miercuri, pe jos, in sir indian, in ”Marșul speranței”, in care iși propun sa strabata 40 de kilometri pe zi pentru a participa in 20 ianuarie la București la un miting fața de modificarile la Legile justiției. Din grup face parte si un francez, dar si 4 nevazatori. Participanții…

- Unirea Principatelor Romane din 1859 va fi sarbatorita de unionistii din Romania si Republica Moldova la Iasi, pe 24 ianuarie. Alianta pentru Centenar, care reuneste peste o suta de organizatii, ii indeamna pe unionisti sa marcheze impreuna sarbatoarea Micii Uniri, scrie Info Prut. In…

- In luna martie a anului trecut, primarul Timișoarei anunța ca se va ridica, pentru un anumit interval, interdicția de parcare exclusiva in zona Palatului Dicasterial. „Pe locurile libere in parcarea din fața palatului va putea parca oricine, dupa ora 20 și in weekend. Lumea vine la…

- Pe santatracker.google.com, utilizatorii vizioneaza, joaca, exploreaza taramuri inzapezite. Ei il pot cauta pe Mos Craciun pe aeroportul de la Polul Nord, afla care sunt traditiile de sarbatori in diverse parti ale globului, pot avea acces in laboratorul de programe unde realizeaza personaje importante…

- Danemarca a furnizat 68% din brazii de Craciun pentru statele membre UE, in timp ce 36% din lumanarile de Craciun au venit din Polonia, conform Agerpres. Germania a fost principalul furnizor de bomboane de ciocolata si trenulete de jucarie, in timp ce Franta a fost principalul furnizor de vin si curcani.…

- "Primaria municipiului Cluj-Napoca are deosebita placere de a invita clujenii și turiștii deopotriva sa petreaca noaptea de Revelion împreuna în Piața Unirii, având în vedere ca Revelionul 2018 are o însemnatate aparte. Vom sarbatori nu doar trecerea în…