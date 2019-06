Timișorenii pot plăti biletele pentru transportul în comun și prin SMS Societatea de Transport Public Timișoara vine cu o veste buna pentru calatori. Incepand cu data de 1 iulie, biletele pot fi achiziționate direct din mijloacele de transport in comun prin SMS și prin aplicația mobilPay Wallet. „Printr-un simplu SMS trimis la numarul 7442, disponibil in retelele de telefonie mobila, calatorii STPT vor putea achita contravaloarea […] Articolul Timișorenii pot plati biletele pentru transportul in comun și prin SMS a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

