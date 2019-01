Stiri pe aceeasi tema

- „Vorbim despre unul dintre cele mai indragite proiecte ale Teatrului Clasic, un eveniment care aduce pe scenele de la Arad, in perioada 6 ianuarie – 9 februarie 2019, nu mai puțin de 32 de spectacole. Biletele au fost puse in vanzare incepand cu 3 ianuarie 2019. Prețul lor este de 10 lei…

- Timișorenii s-au adunat in numar mare, noaptea trecuta, in Piața Victoriei, pentru a sarbatori trecerea in noul an. Pentru Revelionul 2019... The post La mulți ani, Timișoara! Revelion cu concerte și artificii, in Piața Victoriei appeared first on Renasterea banateana .

- ALDE Timiș a votat impotriva majorarii taxelor și impozitele timișorenilor. La propunerea primarului Nicolae Robu, timișorenii vor plati de la anul taxe și impozite mai mari. Deși au existat lungi dezbateri pe aceasta tema, ALDE Timiș, prin consilierul local Laura Chindriș, s-a poziționat ferm in ceea…

- Timișorenii vor fi din nou afectați, maine, de intreruperile in furnizarea apei calde și a incalzirii, care au fost programate de Colterm. Serviciile vor fi sistate in intervalul orar 9.00 – 14.00 pentru remedierea unor defecțiuni tehnice pe strazile Lunei, Șt. O Iosif, Ștefan cel Mare, Torontalului,…

- Teatrul Maghiar de Stat „Csiky Gergely” din Timișoara propune publicului o premiera. „La comun” se va juca pe scena teatrului maine, 8 decembrie, de la ora 19.00. Spectacolul este interzis persoanelor sub 14 ani, iar traducerea in limba romana se va face la casca. „La comun” este o dezbatere despre…

- Filarmonica Banatul organizeaza in perioada 3-7 decembrie o serie de concerte si recitaluri de muzica clasica romaneasca, sub genericul "Muzica Romaniei Intregi", in care vor fi promovati compozitorii romani. De luni pana joi, sase scoli din Timisoara, respectiv, Liceul Waldorf, Liceul…

- Cu nostalgia fireasca desparțirilor, va anunțam ca au mai ramas doar doua zile pana la finalul celei de-a 24 ediții a Festivalului Internațional de Teatru Clasic de la Arad, dupa ce opt trupe ne-au trecut pragul și au impartașit publicului emoțiile, trairile și miracolul spectacolelor jucate, traite…

- Ovidiu Sirbu, președintele ALDE Timișoara il acuza pe Nicolae Robu ca iși asuma merite care nu ii aparțin, se lauda de cate ori are ocazia cu tot felul de proiecte fanteziste care nu sunt o prioritate pentru oraș și minte cu nonșalanța legat de așa zisele „realizari” ale sale ca primar. ”Celebrele realizari…