Timișorenii, instruiți de polițiștii locali să nu le mai dea bani cerșetorilor Polițiștii locali sunt implicați, in aceasta perioada, in mai multe campanii de informare a timișorenilor prin pliante, cu privire la diferite probleme. Astfel, Poliția Locala Timișoara anunța ca pe langa flyerele destinate informarii cu privire la sancțiunile pe care le risca cei care abandoneaza gunoaie, cele pentru prevenirea furturilor din buzunare in mijloacele de transport

Sursa articol si foto: pressalert.ro

Stiri pe aceeasi tema

