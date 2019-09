Stiri pe aceeasi tema

- Serialul "Friends" va sarbatori a 25-a aniversare prin recreearea unor scene emblematice și expunerea unora dintre ținutele și decorurile folosite pe durata filmarilor. Expoziția dedicata serialului "Friends" (n.r. Prietenii tai) este organizata de Warner Bros TV si de canalul NBC, iar fanii acestui…

- Fanii seriei „Fast and Furious” iși amintesc cu placere de acel Mitsubishi Eclipse fabricat in 1995, condus de regretatul Paul Walker in primul film. Recent, un consultant tehnic de pe platoul de filmare a inceput sa dezvaluie tot mai multe detalii din culisele lui „The Fast and the Furious”, in ceea…

- Serialul-fenomen "Game of Thrones" (GoT) doar ce s-a incheiat, insa creatorul sau, George R.R. Martin, pregateste o noi surprize numerosilor fani. Asteptarea s-a incheiat, "lupta pentru putere" revine!

- Dj ul suedez, Mike Perry a compus special pentru editia din acest an a festivalului NEVERSEA, imnul "One life". Artistul a fost prezent la prima editie a festivalului NEVERSEA, s a simtit incredibil si si a dorit sa puna emotiile si experienta traita la malul Marii Negre, intr un imn dedicat festivalului.,…

- GERMANIA U21 - ROMANIA U21 // Fanii italieni iși vand cu un euro biletele pe care le rezervasera la semifinale, dezamagiți dupa absența favoriților. Romanii, in schimb, vor umple Renato Dall'Ara facand cozi la bilete. Romania U21 va juca impotriva Germaniei U21 in semifinalele EURO 2019, joi, 27 iunie,…

- Sute de clujeni au retrait anii de tinerețe, iar hituri precum „La France”, „Mon Amour”, „El Condor Pasa”, „Just an Illusion” sau faimosul „Blue Eyes” i-au încântat preț de câteva ore pe cei prezenți. Daca la început…

- Vedetele de pe Instagram își câștiga faima, și eventual banii, mulțumita fanilor numeroși care le urmaresc și apreciaza postarile. Fanii sunt cei care le ridica și tot fanii pot fi cei care le arunca în groapa uitarii.

- Politia din Sao Paulo a depus o plangere pentru defaimare impotriva femeii care sustine ca a fost violata de Neymar, informeaza marca.com, relateaza News.ro.Citește și: Fanii U Cluj cer anchetarea Jandarmeriei, dupa bataia de la meciul cu Sibiul: 'La fel ar trebui sa se intample și cu cel…