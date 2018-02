Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce a lansat single-ul "La doua capete", in colaborare cu Karym, Celia revine cu "Apus Amar", o piesa cu o noua abordare. La „Prietenii de la 11”, frumoasa artista a cantat noua piesa și nu ne-ar mira deloc sa devina un hit!

- Tanara artista lanseaza single-ul “Mai iubeste-ma o data”, piesa ce marcheaza a patra colaborare cu producatorul si mentorul sau, Adrian Sina. “Mai iubeste-ma o data” este o piesa de dragoste in care se poate regasi fiecare dintre noi, indiferent de varsta. Are ceva magic ce o inconjoara!” – Aza Aristul…

- La scurt timp dupa lansarea piesei „Freeze”, single-ul lui Monoir alaturi de Alina Eremia cucereste publicul din strainatate. Piesa ce reinventeaza beat-uri din folclor, compusa de Monoir impreuna cu Maline Johansson, Herman Gardarfve si produsa in studioul Thrace Music, este difuzata in tari precum…

- IRIS a lansat videoclipul celui mai nou single, „Poți spune orice”, primul material inregistrat in noua formula a trupei. Noua piesa este o adevarata declarație de forța, dar și de sincronizare perfecta, single-ul fiind inregistrat cu doua seturi de tobe. Tata și fiu, Nelu și Cristi Dumitrescu, asigura…

- IRIS a lansat videoclipul celui mai nou single, Poți spune orice, primul material inregistrat in noua formula a trupei. Noua piesa este o adevarata declarație de forța, dar și de sincronizare perfecta, single-ul fiind inregistrat cu doua seturi de tobe. Tata și fiu, Nelu și Cristi Dumitrescu, asigura…

- Baieții de la Zdob și Zdub, celebra diva din Romania, Loredana și rapperul rus Ligalize, au lansat piesa "Balkana Mama".Noua piesa este o versiune in limba rusa a melodiei "La carciuma de la drum". Videoclipul a fost filmat timp de o zi la București.

- In trecut Julia Michaels a compus piese pentru Selena Gomez și Britney Spears, așadar știm ca artista iși poate contura muzica spre a ne face sa simțim fiecare vers intr-un mod unic. Piesa “Heaven”, pe care Julia Michaels o pregatește pentru “Fifty shades freed” este exemplul perfect al stilului impecabil…

- Muzica latino a luat in ultimul an o amploare total neasteptata, iar artistii care canta reggaeton au din ce in ce mai mult succes. Unii dintre ei sunt si baietii din trupa CNCO care au devenit cunoscut in lumea intreaga odata cu lansarea piesei “Reggaeton Lento” impreuna cu fetele de la Little Mix.

- Astazi este 24 ianuarie, ziua in care sarbatorim Unirea Principatelor Romane. Cu aceasta ocazie, dar si pentru fiecare clipa cand declaram ca suntem romani si mandri, trupa Cargo ne reaminteste prin piesa-simbol pe care o lanseaza astazi ca suntem mai puternici intr-o voce – „Romanie, te strig!” Single-ul…

- Știi refrenul acela de la „Doar pe a ta” pe care l-ai tot fredonat in ultima vreme? Pregateste-te sa il inlocuiești cu ceva nou, pentru ca Edward Sanda a lansat o noua piesa: „Haine scumpe”. Edward s-a lansat in industria muzicala anul trecut și la doar 19 ani a devenit artistul momentului. Piesa lui…

- Directia 5 a lansat piesa “Cand sunt cu tine” Versurile sunt scrise de catre Dinu Olarasu, iar muzica este compusa de Marian Ionescu. Videoclipul piesei este regizat de Alex Ceausu si a fost filmat pe parcursul unei zile. Single-ul “Cand sunt cu tine” se regaseste pe cel mai recent albumul lansat de…

- Directia 5 lanseaza piesa “Cand sunt cu tine”, o poveste de dragoste cu zambete calde si sentimente pe care le ai atunci cand te trezesti dimineata alaturi de jumatatea ta. Versurile sunt scrise de catre Dinu Olarasu, iar muzica este compusa de Marian Ionescu. Videoclipul piesei este regizat de Alex…

- Artista a a acceptat provocarea lansata de un brand de bauturi spirtoase și a compus o melodie ca o scrisoare de dragoste de la ea pentru ea. ”Proud” se numește piesa și are un puternic mesaj motivațional. Așa ca oricine are probleme cu increderea in sine ar trebui sa o asculte.

- Florin Ristei , solistul trupei FreeStay, iși spune povestea vieții prin intermediul celei mai recente piese lansate, „Daca sunt lup”. „«Daca sunt lup» este povestea vieții mele. Cu toții avem acea piesa in care ne regasim, iar eu sunt cu totul aici. Imi place dragostea, dar aia frumoasa, in care ești…

- ”Playin’” este o piesa in limba engleza, cu un mesaj axat pe inegalitatea dragostei dintr-un cuplu. Muzica și textul ii aparțin lui Mario Joy, iar videoclipul este o viziune de Richard Stan. Cu un beat vibrant și versuri catchy, ”Playin’” are toate ingredientele unui super hit! ”Cred ca se vor regasi…

- Momente de groaza pentru cuplu din muzica populara si de petrecere. Culita Sterp si Carmen de la Salciua sustin ca ar fi fost la un pas sa fie batuti de patronul unui club din Resita. Cei doi formeaza un cuplu atat in viata reala, cat si pe scena.

- BIA, talentata artista in varsta de 13 ani, lanseaza prima sa piesa – „K.O.”. Muzica si textul sunt compuse de Serban Cazan si Vladimir Coman Popescu, iar piesa este produsa in studiourile HaHaHa Production. Videoclipul, in regia lui Dan Petcan, reda in imagini povestea a doua prietene care trec impreuna…

- Cornel Galeș, fostul soț al interpretei de muzica populara Ileana Ciuculete, a reacționat imediat dupa ce s-a trezit cu o avalanșa de urari. Cornel Galeș este fostul partener de viața al cantareței de muzica populara Ileana Ciuculete, care a incetat din viața in luna martie a anului 2017 . Cornel Galeș,…

- Tot din inima, pentru copiii pasionati de muzica, patru politisti au muncit benevol, aproape doua luni, pentru a renova sectia de muzica a Clubului Copiilor din Nasaud. In luna decembrie, nicio fapta buna nu ramane nerasplatita! Copiii care astazi se bucura ca au unde sa exerseze i-au rasplatit pe politisti…

- Voq.ro Steff da Campo & Liviu Hodor lanseaza impreuna cu RAS single-ul si clipul “Never look down” Steff Da Campo si Liviu Hodor lanseaza alaturi de RAS single-ul si clipul “Never look down”. Piesa este compusa de catre cei trei artisti, iar videoclipul este regizat de Andrei Stan. RAS, vocea hitului…

- Gabriel Cotabița incheie anul 2017 cu o piesa foarte sensibila, care emoționeaza prin starea nostalgica pe care o transmite – “Mi-e dor de mine”. Muzica și versurile sunt semnate de Keo care i-a facut o surpriza artistului de ziua sa, piesa fiind practic un “cadou” pe care Keo i l-a facut bunului sau…

- Gorjeanca Elena Hasna a facut publica piesa cu care s-a inscris in selecția naționala pentru Eurovision de anul viitor. Tanara a colaborat cu artisti straini pentru realizarea piesei Revival. Astfel, muzica, versurile si orchestrați...

- Imediat dupa ce a aflat ca este castigatoarea Vocea Romaniei, Ana Munteanu a lansat prima piesa din cariera, „Masti“, cu ajutorul antrenorului sau, Smiley. ”E o melodie foarte potrivita pentru ea si e prima piesa dintr-o, sper eu, cariera stralucita a Anei. Noi ne vom da tot interesul sa aiba o cariera…

- Voq.ro Celia lanseaza piesa si videoclipul “Apus amar” Celia isi surprinde fanii si lanseaza “Apus amar”, un nou single dinamic, cu atitudine, unde artista are un pasaj in care isi canta versurile pe ritm de rap.Dupa ce a lansat single-ul „La doua capete”, in colaborare cu KARYM, Celia revine cu „Apus…

- Dupa ce au colaborat cu succes pe cel mai recent single – Piatra de pe inima, Adrian Sina si Aza lanseaza “Noapte magica”. “Noapte magica” este cea mai noua colaborare dintre celebrul artist si producator si una dintre cele mai promitatoare artiste din noua generatie, o piesa cu un mesaj special de…

- Trupa de teatru ”Masca” a Liceului Teoretic ”Emil Racovița” Baia Mare organizeaza luni, 18 decembrie, spectacolul de Craciun numit anul acesta ”Magie pentru cei dragi.” In cadrul acestui eveniment, trupa de teatru ”Masca” va susține nu unul, ci doua piese de teatru. Aceștia vor juca piesa ”Caseta Colombinei”,…

- Smiley lanseaza "O poveste", ultima piesa din maratonul aniversar #Smiley10, o coproductie HaHaHa Production si Cat Music. Piesa se va regasi pe albumul cu numarul patru, care va fi disponibil incepand cu 18 decembrie in format fizic si digital. "O poveste este despre dragoste, dragostea fata de tot…

- Voq.ro Blacklist lanseaza single-ul de debut cu Carla’s Dreams – „Tequila” Un nou proiect muzical lanseaza primul single. Blacklist prezinta “Tequila” in colaborare cu Carla’s Dreams.“Tequila” a fost compusa și produsa de cei de la Blacklist in totalitate, o piesa fresh cu un sound perfect pentru club.Videoclipul…

- Blacklist, un proiect nou in industria muzicala de la noi tocmai a lansat primul single, ”Tequila”, o super colaborare cu cei de la Carla’s Deams! Piesa s-a auzit pentru prima data pe radio la Virgin Radio Romania, in emisiunea lui Cristi Stanciu și Marc Rayen, Virgin Sessions. ”Ne bucuram sa fim parte…

- Voq.ro Kapushon lanseaza single-ul si clipul “Plangi, iubito” Kapushon lanseaza piesa si videoclipul “Plangi, iubito”, o poveste intensa de dragoste, cu un final sensibil. Muzica si textul sunt compuse de catre artist, iar videoclipul este regizat de Vasile Banzari. Eugeniu Priscari si Olga Anghelici…

- Cantaretul-simbol al muzicii franceze a compus piesa "La Chanson du Roumain" inspirat de muzica Fratilor Petreus, pe versurile sensibile ale unuia dintre cei mai buni textieri cu care a colaborat: Philippe Labro.

- Amna a lansat astazi “Iti promit”, primul clip in care apare fiul ei de 3 ani, David, dedicat familiilor, legaturii dincolo de cuvinte dintre mame si copiii lor, un single ca o declaratie de dragoste. Artista isi aminteste exact momentul plin de inspiratie in care a compus piesa: “Era una din zilele…

- Stino Grant a revenit la SYL Recordings cu o noua piesa intitulata “Can You Feel It?”. Piesa are o linie de bass caracteristica stilului tech-house tinandu-te in “priza” pana la break, unde un vocal housy fura spectacolul. Daca va place doar instrumentalul, pe langa varianta originala, single-ul contine…

- Procesul dintre Gabi Lunca si Loredana Groza a inceput acum patru ani. In luna noiembrie, judecatorii au decis ca nicio artista nu are vreun ban de platit, dupa ce Loredana a cantat o piesa fara acordul artistei de muzica lautareasca. Desi mai avea cai de atac, Gabi Lunca s-a hotarat s-o ierte pe…

- Voq.ro Serena lanseaza astazi un nou single ”Safari” Serena si-a descoperit pasiunea pentru muzica la doar 14 ani, perioada in care a inceput sa filmeze si primele coveruri. Prima tangenta serioasa cu muzica a fost pe piesa “Nu iese fum fara foc”, urmand o colaborare cu LLP pe piesa “Persia”.Recent,…

- AMI a lansat un nou single, o piesa sensibila care transmite un mesaj puternic ce scoate in evidenta indiferenta si superficialitatea oamenilor – „Indiferența ta”. Piesa este produsa de Adi Colceru și Alex Pelin. Impreuna cu Ami formeaza echipa EpiQ. Artista a realizat și un videoclip ce ilustreaza…

- Pentru ca sunt DEPENDENTi de muzica, baietii de la Deepcentral au revenit cu single-ul “Lacrima mea”, dupa ce au cucerit topurile muzicale cu hitul “Dependent”. Piesa este compusa de catre George Calin si Doru Todorut, membrii Deepcentral, iar proiectul video este realizat de Mihai Ciupitu si evidentiaza…

- Pentru ca sunt DEPENDENTi de muzica, baieții de la Deepcentral au revenit cu single-ul “Lacrima mea“, dupa ce au cucerit topurile muzicale cu hitul “Dependent“. Piesa este compusa de catre George Calin si Doru Todorut, membrii Deepcentral, iar proiectul video este realizat de Mihai Ciupitu si evidentiaza…

- Serena si-a descoperit pasiunea pentru muzica la doar 14 ani, perioada in care a inceput sa filmeze si primele coveruri. Prima tangenta serioasa cu muzica a fost pe piesa “Nu iese fum fara foc”, urmand o colaborare cu LLP pe piesa “Persia”. Recent, artista a lansat o reintepretare in romana a hit-ului…

- Voq.ro Mihai Chitu lanseaza piesa si videoclipul „Dupa ani si ani”, featuring Elena Ionescu Mihai Chitu colaboreaza cu Elena Ionescu si revine cu single-ul si clipul „Dupa ani si ani”. Piesa subliniaza in versuri o iubire neimplinita, pe care cu greu o poti uita. Single-ul este produs si compus de Dorian…

- Fanii Carla`s Dreams au avut astazi parte de surprize una dupa alta. La cateva ore dupa ce au lansat piesa „Inima" in colaborare cu Delia, baieții de la Carla`s lanseaza videoclipul piesei „Animal de prada".

- Carla's Dreams nu inceteaza sa-si uimeasca fanii. La doar o saptamana dupa ce trupa a lansat piesa "Formula Apei", astazi trupa in colaborare cu Delia au lansat videoclipul piesei "Inima", piesa care a facut senzatie inca in luna mai.

- Dupa mai multe colabarari de succes, printre care super hit-urile “Cum ne noi” sau “Weekend“, Carla’s Dreams și Delia vin cu o noua piesa – Inima. Muzica și textul sunt creația Carla’s Dreams, iar videoclipul, așa cum ne-am obișnuit, este in regia lui Roman Burlaca. “Rațiunea și inima se impaca rar,…

- Surpriza pentru fanii Andrei si ai artistilor de la Voltaj! Artista, considerata una dintre cele mai talentate de pe scena muzicii din Romania, si Calin Goia impreuna cu colegii sai au colaborat la o piesa sensibila. Versurile single-ului au emotionat-o foarte mult pe sotia lui Catalin Maruta. Melodia…

- Artista tocmai a lansat un clip primavaratic pentru piesa sa iernatica, "Fantezia de iarna". Este o piesa cu un sound dansabil, cu un mesaj pozitiv si elemente de hip-hop amestecate cu dance-pop.

- Cristi Minculescu, Valter Popa si Doru Borobeica au lansarat piesa „Manifest“ sub numele Iris. Tobosarul Nelu Dumitrescu a declaratca cei trei „creeaza confuzie“ pentru ca piesa nu are nicio legatura cu trupa, pe care au parasit-o in aceasta vara, iar impresarul formatiei a precizat ca situatia se va…

- Sia a lansat primul ei album de Craciun, “Everyday is Christmas“, cu piese scrise chair de ea, in colaborare cu Greg Kustin. Single-ul principal de pe album, “Santa’s Coming For Us“, a primit numeroase critici pozitive de la PopSugar, Entertainment Weekly sau Billboard, imediat dupa lansare. In plus,…

- Carla’s Dreams revine cu single-ul “Frica” lansat cu videoclip oficial. Piesa este compusa și produsa de Carla’s Dreams (muzica, text, producție) și Alex Cotoi. El a produs toate piesele Carla’s Dreams, devenite hituri precum “Sub pielea mea”, “Te rog”, “Imperfect”, “Acele”, “Antiexemplu”, “Pana la…

- Camila Cabello a ales sa colaboreze de data asta cu Daddy Yankke, pentru o versiune a piesei in spaniola și engleza. Piesa originila a cantareței de 20 de ani a depașit deja 370 de milioane de vizualizari pe Youtube.