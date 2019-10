Stiri pe aceeasi tema

- Victorie clara și in sferturi. Dupa 10-0 cu Guatemala in optimile de finala, Romania a facut in turul urmator instrucție și cu țara organizatoare a Mondialului de minifotbal, Australia. A fost 6-0 pentru tricolori, intr-un joc in care a marcat și timișoreanul Dragan Paulevici, el fiind la al patrulea…

- Selectionata de minifotbal a Romaniei s-a calificat, astazi, in semifinalele Cupei Mondiale din Australia. Echipa noastra a surclasat echipa gazda, Australia, cu scorul de 6-0 (4-0), la Perth, informeaza Agerpres. Golurile tricolorilor au fost marcate de Stelian Stancu, Mircea Ciprian Ungur (2), Toma…

- Romania, de șase ori campioana a Europei, in perioada 2010-2015, actualmente vicecampioana europeana, anul trecut la Kiev, in Ucraina, participa pentru a treia oara la Campionatul Mondial de Minifotbal. Competiția suprema la nivel mondial are loc la Perth, in Australia, in perioada 1-11 octombrie, cu…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a transmis vineri, 13 septembrie a.c., un mesaj cu prilejul Zilei Pompierilor din Romania. Va prezentam in continuare textul mesajului: Sarbatorim astazi, 13 septembrie, "Ziua Pompierilor din Romania". In aceasta zi, elogiem lupta eroica a pompierilor militari…

- Naționala masculina de volei a Romaniei s-a inclinat azi la meciul de debut de la Campionatul European in fața Franței. „Tricolorii„ au pierdut in fața Franței, la Montpellier, cu 0-3 (19-25. 14-25, 16-25). Vineri, de la ora 18:15, voleibaliștii antrenați de Danuț Pascu intalnesc Bulgaria. Din grupa…

- Naționala masculina incepe, azi, cu Franța, parcursul la Campionatul European, o competiție la care nu a mai participat din 1995. In anii '50, '60 și '70, naționala Romaniei era una dintre puterile europene ale voleiului masculin. Forța „tricolorilor” a scazut in urmatoarele decade, apoi s-a prabușit,…

- Nationala masculina de volei a Romaniei se afla la mai putin de doua saptamani de debutul la Campionatul European, care va avea loc in perioada 13-29 septembrie, in Belgia, Franta, Olanda si Slovenia. In urma partidelor amicale cu Macedonia si Austria, disputate in Polivalenta din Craiova, staff-ul…

- Baieții din barca de doi rame sunt eroii zilei. Florin Lehaci și Dumitru Ciobica au caștigat cursa din SUA la Mondialele de tineret Ziua finalelelor de la Sarasota a inceput excelent pentru Romania. Baieții din barca de doi rame, Florin Sorin Lehaci și Dumitru Alexandru Ciobica, vicecampioni mondiali…