Stiri pe aceeasi tema

- CSM Gloria Bistrita va intalni, primul meci pe teren propriu, formatia Corona Brasov, in turul al treilea al Cupei EHF, s-a stabilit in urma tragerii la sorti care a avut loc, ieri, la Viena .Gloria Bistrita a fost acceptata direct in turul al treilea, in timp ce Corona Brasov a trecut de formatia…

- Trailerul celui de-al treilea sezon al serialului „The Crown”, cu Olivia Colman in rol principal, a fost lansat luni de Netflix.Cel de-al treilea sezon „The Crown” urmareste schimbarile din Downing Street, in timp ce regina Elizabeth (Olivia Colman) si familia regala se straduiesc sa raspunda…

- Formația scoțiana The Cosmic Dead va susține un concert extraordinar la Timișoara, evenimentul fiind inclus in cadrul turneului european al formației care cu cateva zile in urma a lansat cel de-al 8-lea material discografic. Trupa s-a format la inceputul anului 2010 in Glasgow iar primul material discografic…

- Ziarul Unirea Calin Pleșa a lansat la Alba Iulia un nou volum de poezii. Fratele viceprimarului albaiulian dedica acest volum, cu multa afecțiune, fraților sai Poetul Calin Pleșa a pregatit pentru publicul albaiulian, acum la inceput de toamna, o noua surpriza in versuri: lansarea celui de-al treilea…

- ”In tine zidit” este cel de-al treilea volum de poezie semnat de Calin Pleșa, fratele viceprimarului din Alba Iulia, Gabriel Pleșa. Dedicat celor doi frați ai sai, Gabriel și Virgil, volumul este potrivit autorului, mai presus de toate, un sprijin sufletesc in momentele de cumpana. Joi, 25 septembrie,…

- Dragoș Moldovan, solistul trupei timișorene Pandora, a lansat o noua melodie numita „Superficial“, in cadrul proiectului lui solo. Muzica și textul piesei aparțin lui Dragoș Moldovan, la tobe se afla Gabi Totan, la bass Ștefan Cașcaval, la voce și chitara Dragoș Moldovan, iar mixajul, masterul și inregistrarea…

- Castel Mimi și I. S. Calea Ferata din Moldova au prezentat marți, 3 septembrie, conceptul primului Wine Train din țara, scopul caruia este sa transporte pasagerii la evenimentul VinOPERA – un recital al formației Concertino Accordion Band și inconfundabila Cristina Scarlat ce va avea loc vineri, 6 septembrie,…

- Formația timișoreana 8 Light Minutes a lansat o noua melodie „Who Am I?“ mixata și inregistrata de catre Lukinich Attila, in studioul timișorean DSpro. Trupa s-a constituit in urma cu patru ani, sub conducerea lui Zsolt Szabo și de atunci au evoluat foarte mult, grație repetițiilor și diferitelor apariții…