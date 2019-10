Stiri pe aceeasi tema

- Facebook a picat putin dupa ora 16.30, ora Romaniei. In special utilizatorii din Europa au semnalat problema. Italia, Cehia, Suedia, Ungaria, Ucraina, Slovenia si Romania au semnalat problema. "Pagini albe si in Polonia", a mai semnalat un internaut. De asemenea, au fost semnalate probleme…

- Studiul, realizat de Revolut, a analizat obiceiurile de cheltuire si calatorie ale europenilor din generatia Millennials, pornind de la propria baza de date, ce cuprinde 7 milioane de utilizatori in Europa, dintre care peste 600.000 sunt romani.Conform acestui studiu, dintre toate tarile…

- „Eu am confruntat vizita de acum cu vizita din 2017. Domnul Iohannis a fost intr-o vizita mai lunga și i s-a aranjat o primire la finalul vizitei. Deci data trecuta el a vrut sa fie primit de Trump și el a fost de acord. De data aceasta avem de-a face cu o convocare, nu e o invitație. Nu a avut alt…

- Romania se afla pe primul loc la nivelul Uniunii Europene la capitolul inflație, cu o rata anuala de 4,1%, țara noastra fiind urmata de Ungaria (3,3%), Letonia si Slovacia (cu cate 3%), potrivit datelor Eurostat, citate de Mediafax. Media europeana se ridica la 1,4% in luna iunie. Cele mai mici rate…

- Mare atenție la ieșirea de pe tronsonul 4 al autostrazii Lugoj – Deva, recent deschis de ministerul Transporturilor! Cei mai mulți dintre cei ce vor sa parcurga drumul spre Timișoara dinspre Sibiu și mai departe spre Ungaria, necunoscand zona, ar putea intra in „capcana” CNAIR. La ieșirea de pe tronsonul…

- Grupul Digi Communications N.V. a facut publice rezultatele financiare pentru semestrul I 2019, anunțand o creștere a veniturilor consolidate cu 89 milioane EUR (18%) in raport cu aceeași perioada a anului trecut. EBITDA ajustata a fost de 199,4 milioane EUR, in creștere cu 40,4 milioane EUR (25%) fața…

- Sute de reenactori vor reconstitui luptele dintre daci si romani cu prilejul editiei din acest an Festivalului Dac Fest ce are loc in acest weekend pe platoul de la Magura Uroiului, langa orasul Simeria, turistii fiind invitati sa mai vada, intre altele, ateliere antice, un ritual de nunta dacica…

- Municipiul Alba Iulia este liderul unei retele de parteneri din opt tari – Portugalia, Estonia, Spania, Polonia, Italia, Irlanda, Ungaria si Romania – in primul proiect european de dezvoltare strategica a brandurilor de orase inteligente, intitulat „Find Your Greatness”, dezvoltat in cadrul programului…