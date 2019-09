Stiri pe aceeasi tema

- Bastionul Theresia din Timișoara va deveni, in perioada 19 – 22 septembrie 2019, un pol al distracției și al culturii. Fosta cetate va straluci, la propriu, in cadrul unui eveniment grandios organizat de Muzeul Național al Banatului cu sprijinul Consiliului Județean Timiș. Timp de patru zile, aici vor…

- Zeci de expozanți din intreaga țara vor fi prezenți la ediția de vara-toamna a Salonului Industriei Ușoare. Deschiderea evenimentului va avea loc maine, la Centrul Regional de Afaceri al CCIAT. Este cea de-a șasea ediție a Salonului Industriei Ușoare, care se bucura de succes la Timișoara. Manifestarea…

- Locuitorii comunei Buciumi, dar si salajenii care vor sa iasa din cotidian, sunt asteptati la cea de a XVIII-a editie a Serbarilor Castrului Roman. Evenimentul, in care sunt incluse o serie de activitati, se va desfasura in perioada 17-18 august in centrul comunei, in organizarea Primariei Buciumi,…

- Laura Lavric, Mariana Ionescu – Capitanescu, Maria Golban – Șomlea, Nicu Novac sunt doar cațiva dintre vedetele spectacolului-eveniment care celebreaza ziua județului Timiș. Centrul de Cultura și Arta al Județului Timiș și Ansamblul Profesionist Banatul va invita vineri, 26 iulie 2019, de la ora: 18:30,…

- Centrul de Cultura si Arta al Judetului (CCAJ) Salaj invita iubitorii de folclor la cea de a 44-a editie a Festivalul internațional de folclor ”Ecouri meseșene”. Festivalul va avea loc in perioada 26-28 iulie la Zalau, in cadrul Zileleor Zalaului si aduna peste 1.000 de partcipanti. Dupa cum a explicat…

- A fost o frumoasa intalnire a artelor la Centrul de Cultura “George Apostu”, joi, 11 iulie, ora 18.00. Programata initial la Galeriile de arta KARO, lansarea cartii jurnalistului si scriitorului Florin Toma, “Depozitul de batrani. Album de proza” (Editura Brumar, Tmisoara), a avut loc acolo unde se…