- Patru persoane, dintre care doua femei si doi barbati, au fost retinute de procurori DIICOT Alba Iulia pentru savarsirea infractiunea de trafic de droguri de risc. Ulterior, au fost emise mandate de arestare, doua in arestul politiei si doua la domiciliu.

- Polițiștii de frontiera din cadrul Inspectoratului Teritorial al Politiei de Frontiera Sighetu Marmației au descoperit și confiscat, in urma unor acțiuni specifice, cantitatea de 20.660 pachete cu țigari de proveniența ucraineana, in valoare de 242.200 lei.

- Un numar de noua persoane au fost arestate preventiv iar alte trei au fost plasate sub control judiciar intr-un dosar penal de inselaciune cu consecinte deosebit de grave si spalare de bani, se arata intr-un comunicat transmis miercuri de Inspectoratul Judetean de Politie Galati, potrivit agerpres.ro.Citește…

- Sinucidere la DNA. Un procuror s-a aruncat de la etajul 6 al institutiei. A fost deschis dosar de moarte suspecta Fostul sef al DNA Timisoara Tamas Schiffbeck a fost gasit, vineri dimineata, prabusit in fata sediului Directiei Natinale Anticoruptie din centrul Timisoarei. Procurorul DNA a cazut de la…

- Politistii si procurorii DIICOT Pitesti au facut, marti dimineata, 12 perchezitii in Bucuresti si Ilfov pentru a destructura o grupare specializata in inselaciune si punere in circulatie de valori straine falsificate. Trei persoane sunt suspectate ca achizitionau de pe site-uri de profil diferite…

- Ofiterii Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice din IGPR au efectuat patru perchezitii pe raza municipiului Bucuresti si a judetelor Olt si Ilfov la persoane banuite de savarsirea infractiunilor de delapidare, inselaciune si fals in inscrisuri sub semnatura privata, potrivit agerpres.ro.Citeste…

- Tribunalul Alba a anulat toate probele obtinute cu ajutorul SRI dintr-un dosar instrumentat de DIICOT - Structura Centrala si trimis in judecata in octombrie 2018. In dosar sunt inculpati un inginer de la Directia Silvica Alba si alte doua persoane fizice.

- Patru persoane din Teiuș care, in cursul lunii trecute, au aruncat gunoiul menajer la intamplate pe terenuri virane au fost sancționate de Poliția Locala cu amenda de 800 lei, fiecare. In acest sens, reprezentanții Primariei orașului Teiuș au publicat pe o rețea de socializare urmatorul comunicat: „In…