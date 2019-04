Timișoreanul Sandu Golcea, premiul ”Mentor” pentru fizică Sala teatrului Odeon din Bucuresti a gazduit, aseara, gala de acordare a premiilor „Mentor” 2018 pentru excelenta in educatie, care se acorda anual unui numar de zece persoane – profesori, antrenori, pedagogi, mentori – care au descoperit, au stimulat si au lansat tinere talente si au contribuit esential la dezvoltarea si punerea acestora in valoare, […] Articolul Timișoreanul Sandu Golcea, premiul ”Mentor” pentru fizica a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

