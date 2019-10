Oliver Simionescu (OliX) este una din cele mai cunoscute voci ale radioului Kiss FM. Nascut in 1983, la Timișoara, OliX s-a indragostit de radio inca de mic copil și acum 19 ani a intrat in echipa ProFM Timișoara, iar din toamna lui 2007 s-a alaturat celor de la Kiss FM. Am realizat un interviu alaturi […] Articolul Timișoreanul OliX, una din cele mai cunoscute voci Kiss FM: „La radio ajung piesele ușor de digerat de catre publicul larg“ a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .