In cadrul celei de-a 34-a ediții a Festivalului Internațional de Jazz din Belgrad, eveniment ce se desfașoara in perioada 23 – 29 octombrie in capitala Serbiei, artistul timișorean Dragoslav Nedic are parte de o expoziție aparte numita Jazz Faces. Artistul nascut in 17 martie 1971 in Timișoara are parte de recunoaștere internaționala, astfel, in cursul […] Articolul Timișoreanul Dragoslav Nedic expune fotografii in cadrul Festivalului Internațional de Jazz din Belgrad a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .