Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce fostul diplomat Vasile Popovici a cerut demisia Mitropolitului Banatului pentru eșecul referendumului, mai multe persoane publice au sarit ... The post Mesaje de susținere pentru Mitropolitul Banatului appeared first on Renasterea banateana .

- Apar noi reacții dupa ce, ieri, Vasile Popovici, fost ambasador al Romaniei, i-a cerut demisia Mitropolitului Banatului, dupa eșecul referendumului pentru familie. Primul care i-a luat apararea lui IPS Ioan Selejan a fost Sorin Grindeanu, fost premier al Romaniei, care a considerat de neinteles atacul…

- Grindeanu a scris, luni, pe Facebook ca cererea lui Vasile Popovici este de „neințeles, lipsita de substanța și de bun simț”. „Numaratoarea voturilor de la referendum s-a incheiat de putin timp, invalidarea nu poate fi pusa nicio secunda sub semnul intrebarii, iar daca aceasta a fost…

- Bazil Popovici ii transmite Mitropolitului Banatului, IPS Ioan, ca invalidarea referendumului ar trebui sa fie un moment de reflecție profunda și ca e momentul ca inaltul ierarh sa se reintoarca la operele sociale. „Parinte, Ați fost intre inițiatorii acestui referendum, deși…

- "A fost orgranizat un concurs despre care domnul ministru Melescanu avea cunostinta, pentru ca l-am informat chiar eu, daca nu l-au informat departamentele din MAE. Domnul Melescanu a ignorat concursul, ar fi putut sa-l anuleze sub pretext administrativ. Nu a facut nici macar asta si l-a numit propriul…

- Timisoreanul Dan Negru considera ca de pe micile ecrane lipseste o persoana importanta, care ar fi putut sa explice ceea ce se intampla acum: ... The post „Romania a avut cel mai mare combinat de prelucrare a carnii de porc din sud-estul Europei: Comtim, la Timisoara”, spune Dan Negru appeared first…

- Parinții și prietenii l-au cautat peste tot, iar mai apoi au alertat și.. The post Parinții unui tanar timișorean plecat la mare l-au dat disparut. Au luat, in cele din urma, legatura cu el. Vezi ce explicație le-a oferit appeared first on Renasterea banateana .

- Șeful Poliției Romane, chestorul Ioan Buda, susține ca șoferul care avea numere de inmatriculare anti-PSD, pe numele caruia s-a intocmit dosar penal, nu a fost sancționat pe baza unei prevederi abrogate a Convenției de la Viena.