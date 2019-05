Una dintre secțiile de votare din zona capitalei Angliei, aflata in cladirea East Berkshire College din Slough, a fost luata cu asalt de cetațenii romani aflați, permanent sau temporar in Marea Britanie. „Am ajuns pe la 9.30, suntem pe la jumatatea cozii, cred ca mai stam vreo ora – doua pana intram. Atmosfera e destul […] Articolul Timișoreanca, la coada pentru a vota in Londra: „Oamenii s-au saturat de corupția din țara” FOTO UPDATE 1 S-au terminat buletinele de vot și se scandeaza ”M..e PSD” a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .