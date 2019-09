Timișoara, virtual, un oraş sportiv Sa fii suporter pe Bega in 2019 e o adevarata corvoada. Incheiata cu un festival sportiv, de bun gust – marca Timisoara 2021, vara aceasta a coborat si mai mult asteptarile. La evenimentul amintit am vazut stemele celor mai reprezentative cluburi din oras, proiectate pe una dintre fatadele ciuruite din „Libertatii”. Un colaj modern, atractiv […] Articolul Timișoara, virtual, un oras sportiv a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

