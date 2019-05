Timişoara va fi legată aerian de Stuttgart, prin intermediul companiei Eurowings Timisoara va fi legata, din nou, prin intermediul unei curse aeriene, de Stuttgart. De la inceputul lui iunie pe Aeroportul International Timisoara va incepe sa opereze o noua companie aeriana, Eurowings. Din data de 3 iunie, pe Aeroportul International Timisoara va fi lansata o noua ruta. Timisorenii vor putea zbura spre Stuttgart, iar demararea zborurilor ... The post Timisoara va fi legata aerian de Stuttgart, prin intermediul companiei Eurowings appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! . Citeste articolul mai departe pe debanat.ro…

Sursa articol: debanat.ro

