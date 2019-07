Timișoara, tot mai zgomotoasă. Care sunt motivele și ce efecte are poluarea fonică asupra populației Cel mai recent studiu privind zgomotul din Timișoara a fost elaborat de catre Institutul de Cercetari in Transporturi, Incertrans SA, fiind facut public recent. Anul de referința pentru care s-a realizat elaborarea harților strategice de zgomot pentru capitala Banatului este 2016. Potrivit specialiștilor, principalele surse de zgomot din Timișoara sunt: traficul rutier, mai ales pe […] Articolul Timișoara, tot mai zgomotoasa. Care sunt motivele și ce efecte are poluarea fonica asupra populației a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O echipa de cercetatori sustine ca a detectat material radioactiv care se scurge dintr-un fost submarin nuclear al fortelor marine sovietice. Este vorba despre „Komsomolets”, care s-a scufundat in 1989. Imagini cu submarinul scufundat in Marea Norvegiei au fost publicate recent in mediul online. https://www.youtube.com/watch?v=jsEtq5Pe5Yg…

- Un ursulet a fost lovit de o masina la iesirea din Brasov pre Dambul Morii. A fost anunțat Asociația Milioane de Prieteni. Reprezentnații acesteia, ai Politia, cei de la Romsilva și Institutul de Cercetari și Amenajari Silvice sunt la fața locului. Din pacate, ca animalul este grav ranit. Revenim cu…

- Un ursulet a fost lovit de o masina la iesirea din Brasov pre Dambul Morii. A fost anunțat Asociația Milioane de Prieteni. Reprezentnații acesteia, ai Politia, cei de la ROmsilba și Institutul de Cercetari și Amenajari Silvice sunt la fața locului. Din pacate, ca animalul este grav ranit. Revenim cu…

- Beneficiarul proiectului este Primaria Municipiului Beiuș. „ Scopul principal al investiției, il reprezinta reducerea emisiilor de echivalent CO2 generate de transportul rutier motorizat de la nivelul Municipiului Beiuș. Astfel, ca urmare a realizarii investiției, cantitatea de emisii poluante,…

- Oaspeții Forumului se pot fotografia lânga automobilul de lux care a fost elaborat în cadrul seriei „Kortej” de catre Institutul de Cercetari în domeniul automobilelor și motoarelor auto. Forumul Economic Internaționalare, care are loc anual la Petersburg, se…

- Incidentul a fi avut loc pe un fond de vanatoare administrat de Institutul de Cercetari si Amenajari Silvice Bucuresti. "Prin apel la 112 am fost sesizati de catre un barbat despre faptul ca in timp ce se afla la vanatoare in zona Vidra, un barbat ar fi fost impuscat, in mod accidental. Imediat, a fost…

- [caption id="attachment_18594" align="alignleft" width="249"] In fotografie: primarul Gheorghe Grecu[/caption] In 2025, comuna Onișcani din raionul Calarași va fi o localitate amenajata, salubra, cu strazi iluminate, cu infrastructura dezvoltata, servicii publice de calitate, condiții bune in instituțiile…

- Institutul pentru Cercetari in Economie Circulara și Mediu “Ernest Lupan” (IRCEM), impreuna cu Green Group și Primaria Muncipiului Buzau au organizat, joi dimineața, la Sala Nicu Constantinescu a Primariei, conferința de mediu ”Scalarea economiei circulare pentru gestionarea resurselor din deșeuri”,…