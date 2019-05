Timișoara Știri te trimite la Diskoteca Festival! – cum poți câștiga câte o invitație dublă Timișoara Știri și echipa Diskoteca festival pun la bataie trei invitații duble la cel mai mare eveniment dedicat muzicii anilor 80-90, care se va desfașura intre 31 mai – 2 iunie pe stadionul Dan Paltinișanu din Timișoara. Tot ce trebuie sa faci este sa dai LIKE paginii de Facebook/TimișoaraStiri , sa comentezi la aceasta postare și o distribui mai departe pe Facebook. Joi 30 mai, printr-o procedura RANDOM.ORG vor fi trași la sorți caștigatorii concursului care vor fi anunțați pe pagina noastra de Facebook, unde vor fi anunțata și modul de a intra in posesia invitațiilor. Sandra, Sabrina sau… Citeste articolul mai departe pe timisoarastiri.ro…

Sursa articol si foto: timisoarastiri.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Scena pe care legendele muzicii anilor 80-90 vor urca in Timișoara, in perioada 31 mai – 2 iunie, este aproape gata. Sandra, Sabrina, Modern Talking, Snap sau Ace of Base iși vor ține show-urile intr-un cadru de poveste, construit cu luni inainte de marele festival și care beneficiaza, printre altele,…

- Polițiștii de frontiera din cadrul Sectorului Poliției de Frontiera Negrești Oaș au depistat in trafic un tanar care conducea un autoturism marca Audi A6, ce figura ca fiind furat din Marea Britanie. In data de 11 mai a.c., in jurul orei 18.00, un echipaj din cadrul Sectorului Poliției de Frontiera…

- Cei doi contracandidați ajunși in turul al doilea al alegerilor prezidențiale din Ucraina, comediantul Volodimir Zelenski, și președintele in funcție, Petro Poroșenko, se confrunta fața in fața intr-o dezbatere electorala organizata pe stadionul olimpic din Kiev. In saptamana dinaintea alegerilor sondajele…

- Un cetatean roman care traieste in Italia, la Bologna, s-a fotografiat tinand in mana un eventai de bani chiar langa unul dintre bolizii Politiei italiene. Gestul sau ostentativ nu a ramas fara urmari.

- Diskoteka Festival, evenimentul dedicat muzicii anilor ’80 și ’90, se va desfașura intre 31 mai și 2 iunie 2019 la Stadionul "Dan Paltinișanu" din Timișoara. Festivalul va reuni peste 50 de artiști printre care La Bouche, Maxx, Baccara, Lian Ross, Herb McCoy (Bad Boys Blue), Modern Talking, Ace of Base,…

- Agitație mare in aceste zile, in Timișoara, dupa ce au ajuns in țara modulele care vor compune scena celui mai mare festival retro din Romania, Diskoteka Festival. Scena pe care vor urca peste 50 de legende ale muzicii anilor ’80-’90 este una spectaculoasa care ii va uimi, cu siguranța, pe cei 45.000…

- Artisti si trupe de renume international, precum Thomas Anders & Modern Talking Band, The Dire Straits Experience, Dr. Alban, Lou Bega si Tania Evans, vor concerta in cadrul primei editii a Festivalului de hituri diMANSIONS, ce va avea loc in luna iunie la Castelul Miko din Olteni. „Festivalul va fi…

- Incidentul care a avut loc duminica seara in centrul orașului Sankt Petersburg din Rusia a fost surprins de camerele de supraveghere din zona. O mașina a intrat cu mașina pe trotuar, spulberand un grup de șapte pietoni. In urma impactului, doi oameni și-au pierdut viața, printre care un cetațean american…