- ASU Politehnica are maine meci in Valea Domanului in competitia K.O. iar Mugur Gusatu nu face nicio concesie. Noul tehnician al alb-violetilor isi doreste victoria cu CSM Resita, intr-un „Derby al Banatului”, mai ales pentru ca asteapta si o schimbare de mentalitate de elevii sai. „Baietii in ghete”…

- Marti, 10 septembrie, si miercuri, 11 septembrie, cu incepere de la ora 16:30 vor avea loc meciurile celui de-al patrulea tur al fazei nationale a Cupei Romaniei. Doua echipe din Timișoara sunt inca in competiție, dar și revelația județului, Ghiroda, precum și campioana Banatului de munte, CSM Reșița.…

- Arieșul Turda va evolua maine, incepand cu ora 17:00, contra celor de la Luceafarul Oradea, intr-o partida care conteaza pentru etapa a III-a, din cadrul ligii a treia de fotbal, seria a V-a. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Ripensia Timisoara nu revine cu mana goala din una dintre cele mai lungi deplasari ale toamnei. Ros-galbenii au reusit sa lege rezultatele pozitive printr-un 1-1 pe terenul Dunarii Calarasi. Golul echipei pregatite de Alexandru Pelici a venit (tot) dintr-un penalty transformat de Adrian Zaluschi in…

- SCM Politehnica Timișoara vrea sa faca uitata infrangerea din Supercupa Romaniei, de la sfarșitul saptamanii trecute, contra campioanei Dinamo. Handbaliștii de pe Bega vor avea ocazia sa debuteze cu dreptul in campionat maine, contra celor de la Steaua București, in partida care va conta pentru prima…

- Chiar si fara Messi, Dembele si Luis Suarez, care sunt accidentati, FC Barcelona s-a descurcat de minune in meciul cu Betis Sevilla in etapa a doua din Primera Division.Catalanii au castigat partida de pe Camp Nou cu scorul de 5-2.Oaspetii au inscris prin Nabil Fekir in minutul 15.

- Timisoara Saracens joaca sambata primul meci pe teren propriu din noul sezon. „Leii” primesc vizita celor de la Tomitanii Constanta in Cupa Romaniei. Formatia de la malul marii nu a jucat in primele doua etape din motive diverse, dar se vor prezenta sigur pe „Dan Paltinisanu”. Antrenorul Sosene Anesi…

- Timisoara Saracens a prezentat azi nu mai putin de opt achizitii pentru sezonul 2019-20. Formatia fanion de rugby a Banatului a confirmat o serie de nume deja stiute, dar a si adus cateva surprize in lot, in special jucatori tineri, dintre care doi sunt de origine „oceanica”. Lista despartirilor nu…