Stiri pe aceeasi tema

- Echipa feminina de baschet CS Phoenix joaca, zilele urmatoare, la Constanta, ultimele doua partide de pe teren propriu din faza turneului semifinal al Ligii l. Primul dintre acestea este si cel mai dificil, duminica, 1 aprilie, de la ora 11, la Sala Sporturilor, impotriva echipei ACS KSE Targu Secuiesc.…

- Facebook a fost data in judecata dupa scandalul Cambridge Analytica de catre un utilizator furios in privința scurgerii de date, scrie Bloomberg . Reamintim, firma de consultanța politica Cambridge Analytica a accesat fara consimțamant datele e peste 50 de milioane de americani și a lucrat pentru campania…

- La sesizarea mai multor cititori, tion.ro a scris, in repetate randuri, despre situațiile in care drumarii s-au apucat sa asfalteze strazi sau sa plombeze gropi pe vreme rea. S-a intamplat și cand Super Construct se ocupa de intreținerea strazilor din Timișoara, s-a intamplat și acum, cand…

- Arbitrul roman Vlad Iordachescu, contestat vehement de spanioli in urma prestatiei de la meciul cu Belgia, a fost schimbat, din motive de ''securitate'' de la partida din sferturile de finala ale Cupei Challenge la care fusese delegat initial, precizeaza Federatia Romana de Rugby…

- Barbatul in varsta de 52 de ani a crezut ca vorbeste cu femeie din poza de profil, motiv pentru care s-a decis sa o ajute atunci cand femeie i-a cerut suma de 40.000 de euro, scrie monitorulsv.ro. Citeste si Incendiu puternic la Brosteni. Acoperisul unui complex comercial a luat foc Cand…

- Austriacul Niki Lauda, triplu campion mondial de Formula 1, a anuntat in decembrie achizitionarea Niki, compania aeriana pe care a infiintat-o in 2003 si a vandut-o Air Berlin in 2011. Si proprietarul British Airways, firma IAG, precum si compania low-cost Ryanair erau interesate de preluarea Niki. Ryanair…

- Sennheiser anunța planurile sale de a construi la Brașov cea de-a patra sa fabrica la nivel global. Mutarea face parte din strategia companiei de a se consolida pe termen lung ca o afacere de familie independenta. Alaturi de fabricile deja existente în Germania, Irlanda și Statele Unite ale…

- Deputatul PNL Ovidiu Raețchi lanseaza in dezbatere publica pachetul legislativ “Pactul pentru Carte”. Este vorba de cinci propuneri legiaslative care urmeaza sa fie depuse in Parlament și care prevad alocarea a 100 de euro, de profesor și 50 de euro, de elev, pentru achiziția de carți, TVA 0% pentru…

- Parchetul General anunța ca 164 de monede antice, dintre care 20 monede dacice de tip Koson, furate din siturile rezervatiei arheologice din Muntii Orastiei, au fost recuperate in Austria si Germania.

- "Atat ca presedinte, dar impreuna cu comisia, va trebui sa-l invitam pe domnul Dragnea la comisie si sa detaliem toate aceste aspecte. Au fost mai multe lucruri pe care le-a spus domnul Dragnea in spatiul public si acesta este unul dintre ele si ramane sa ne spuna in fata comisiei, inclusiv cu detalii…

- Liderii din Franta, Germania, SUA si Marea Britanie sustin ca responsabilitatea Rusiei in cazul atacului este "singura explicatie plauzibila". Cele 4 tari condamna ceea ce au numit "prima folosire de arma chimica in Europa de la Al Doilea Razboi Mondial incoace", relateaza BBC. Premierul britanic a…

- Lovitura de teatru la Indian Wells! Simona Halep (1 WTA) va intalni o adversara surpriza in semifinale, pe Naomi Osaka (44 WTA), dupa ce nipona a eliminat-o in sferturi pe Karolina Pliskova din Cehia, a 5-a favorita a competitiei de categorie Premier Mandatory! Simona Halep vs Naomi Osaka…

- Președintele PSD Liviu Dragnea spune ca Romania trebuie sa nu rateze ”șansa” imbunatațirii relațiilor economice cu China, adaugand ca același lucru trebuie sa se intample cu Israel. Despre relația cu SUA, Dragnea a spus ca aceasta trebuie sa ajunga la un nivel superior, iar aceasta inițiativa trebuie…

- Un barbat din Gorj a avut ghinion: nu si-a mai putut plati ratele la Mercedes si a intentionat sa trimita masina inapoi, in Germania. Numai ca, intre timp firma de leasing nemteasca a declarat Mercedesul ca fiind furat. Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac II au…

- CSM Bucuresti va intalni echipa franceza Metz, in sferturile de finala ale Ligii Campionilor la handbal feminin, dupa ce formația din Hexagon a incheiat pe locul secund in Grupa principala a II-a. Campioana Romaniei a fost invinsa de Rostov, in Rusia, cu 24-25, incheind pe pozitia a III-a in prima grupa…

- CSM Bucuresti va intalni echipa franceza Metz Handball in sferturile de finala ale Ligii Campionilor la handbal feminin, dupa ce gruparea din Hexagon a incheiat pe locul al doilea in Grupa principala 2 a competitiei. Campioana Romaniei a fost invinsa de Rostov, in Rusia, cu scorul de 25-24,…

- Natalia Hagau, seful sectiei ATI a Spitalului Regina Maria din Cluj Primul spital privat multidisciplinar cu servicii integrate din Cluj-Napoca, ce va fi inaugurat anul acesta, și totodata singura unitate de anvergura cu specific de chirurgie minim-invaziva, iși intregește echipa. Având…

- Un discurs-fluviu, intins pe 28 de pagini, a prezentat Liviu Dragnea auditoroiului de la Congresul PSD: ideile principale ale programului politic al partidului aflat la guvernare. Iata cateva dintre aceste linii directoare: Suveranitatea Romaniei e mai pretioasa decat lupta interna pentru putere si…

- Partidul Social-Democrat german (SPD) a anuntat vineri numele celor sase ministri ai sai care vor face parte din noul guvern de la Berlin, cel de-al patrulea executiv condus de politiciana conservatoare Angela Merkel, transmit dpa si AFP. Anuntul a fost facut de lidera grupului parlamentar al SPD, Andrea…

- In prima parte a sezonului, rosso-nerii au caștigat opt partide, au remizat de trei ori și s-au vazut invinși in trei meciuri. De asemenea, echipa antrenata de Daniel Oprița are a treia cea mai buna aparare din Seria a IV-a, primind doar 11 goluri in turul campionatului. De cealalta parte,…

- Heiko Maas, ministru al justitiei in actualul guvern condus de Angela Merkel, urmeaza sa devina seful diplomatiei germane in viitoarea echipa a cancelarului, au relatat joi media germane, preluate de AFP. Social-democratul in varsta de 51 de ani urmeaza sa fie desemnat oficial vineri de partidul…

- Fetița Elenei Hueanu, internata de urgența intr-un spital din Germania. Alessia a racit foarte tare și a ajuns pe mana medicilor, cu temperatura 40. Mama ei trece prin momente grele, mai ales ca i s-a spus ca este vorba de un virus. Elena Hueanu, care locuiește in Germania, a mers la un spital privat,…

- Jeff Bezos, pe primul loc in topul Forbes al bogatilor. Are 112 miliarde de dolari in conturi. Președintele SUA, Donald Trump, a scazut cu 222 de locuri in topul Forbes al celor mai bogați oameni de pe planeta. Valoarea averii sale, estimata la 3.5 miliarde de dolari a scazut la 3.1 miliarde de dolari.…

- DIICOT Timișoara, împreuna cu EUROPOL și autoritațile din Germania, a declanșat, în aceasta dimineața, o operațiune fara precedent de anihilare a unei rețele care a asigurat trecerea ilegala din Turcia pâna în vestul Europei

- Tanarul de 26 de ani, domiciliat in Timiș, s-a prezentat in Vama Cenad pentru efectuarea formalitaților la frontiera. Conducea un autoturism Volkswagen inmatriculat in Germania și le-a prezentat polițiștilor la control documentele de identitate dar și permisul de conducere. „La controlul…

- Procurorii DNA au intensificat in 2017 activitațile de colaborarea judiciara internaționala și au intocmit 91 de cereri de asistența judiciara internaționala pentru administrarea de probe in state precum Coreea de Sud, Panama sau Insulele Virgine. Astfel Biroul de legatura cu instituții similare din…

- Nationala de rugby a Romaniei a reușit sa învinga reprezentativa Rusiei, sâmbara, pe Cluj Arena, continuând astfel campania de calificare la Cupa Mondiala din Japonia 2019.Stejarii au reușit sa își învinga adversarii cu scorul 25-15 (10-8). Meciul disputat…

- Daniela Haralambie, care a ocupat locul 25 la Jocurile Olimpice de la PyeongChang , luna trecuta, s-a calificat pentru prima etapa a Cupei Mondiale feminine de sarituri cu schiurile de la Rasnov, vineri, cand s-a clasat pe locul 28 in faza preliminara, informeaza Agerpres. Haralambie a reusit o saritura…

- Romania a fost inclusa in proiectul pilot al Comisiei Europene pentru zonele carbonifere, a anuntat premierul Viorica Dancila, la inceputul sedintei de Guvern de joi. "Vreau sa va anunt ca in urma discutiilor pe care le-am avut la Bruxelles saptamana trecuta, in urma intalnirii pe care…

- O grupare de hackeri rusi cunoscuta sub numele APT28 a atacat sistemele informatice ale Ministerului de Externe si Ministerului Apararii din Germania si a sustras informatii confidentiale, relateaza miercuri dpa si Reuters. Guverne si experti in securitate din Occident sustin ca exista…

- In perioada 1-7 martie, la Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Balți vor fi susținute recitaluri ale unor artiști consacrați din Republica Moldova, Romania, Franța, Germania și Lituania.

- Germania este deschisa fata de partenerii ei comerciali si, la prima vedere, nu exista incalcari evidente ale reglementarilor legate de achizitionarea unei participatii de noua miliarde de dolari la producatorul auto Daimler, de catre grupul chinez Geely, a afirmat marti

- SCM Craiova are nevoie de cel puțin un punct in deplasarea de la Randers pentru a fi sigura de calificarea matematica in "sferturi", iar Zalaul a scapat de emoții și iși așteapta adversara din faza urmatoare. ...

- Alba Blaj a obținut a patra victorie consecutiva in grupe. Campioana Romaniei a caștigat cu 3-2 disputa cu ASPTT Mulhouse, dupa ce franțuzoaicele au condus cu 2-1 la seturi, 16-13 și 22-21 in setul 4. Campioana Romaniei, Volei Alba Blaj, continua sa faca valuri in actuala ediția a Ligii Campionilor.…

- Echipa de volei feminin CSM Targoviste este doar la un pas sa se califice in sferturile Cupei Challenge la volei feminin.Pe 25 ianuarie 2018, in deplasare, CSM Targoviste a invins formatia elena Olympiacos, cu scorul de 3-2, in mansa tur din optimile de finala ale Challenge Cup. Partida retur se…

- Australia si Germania se afla la egalitate, 1-1, dupa primele doua meciuri de simplu disputate vineri in intalnirea din primul tur al Cupei Davis, care se desfasoara la Brisbane. Primul punct a fost realizat de Germania, prin Alexander Zverev, nr.5 mondial, care l-a invins in cinci seturi,…

- Campioana Romaniei la rugby, Timisoara Saracens, va intalni formatia germana Heidelberger RK in play-off-ul Continental Shield, cea de-a treia competitie valorica europeana intercluburi. Echipa germana s-a calificat dupa ce i-a invins intr-o dubla mansa pe italienii de la Calvisano (34-29…

- Campioana Romaniei la fotbal, FC Viitorul, va disputa, astazi, alte doua partide de verificare in cadrul cantonamentului de la Belek (Antalya). Astfel, echipa pregatita de Gheorghe Hagi va intalni pe Kapaz (locul 8 din Azerbaidjan), de la ora 11, si pe FK Rostov (locul 10 din Rusia), de la ora 17. FC…

- Campioana Romaniei la rugby, Timișoara Saracens, a invins pe Cluj Arena pe Batumi RC din Georgia si s-a calificat in una din semifinalele Continental Shield. Banatenii vor intalni intr-o dubla mansa castigatoarea dublei dintre Heidelberg si Calvisano.

- Antwerp, formația antrenata de Ladislau Boloni, a parafat astazi doua mutari importante pe piața transferurilor, Jonathan Pitroipa și Romain Habran. Parcursul neașteptat de bun din prima parte a sezonului i-a facut pe șefii lui Antwerp sa aduca intariri pentru asigurarea calificarii in play-off. Jonathan…

- Faptul ca Donald Trump se auto-caracterizeaza drept „un geniu stabil” referindu-se la starea lui mentala, pe care cartea „ Fire and Fury“ o pune sub semnul intrebarii, este considerat de analisti drept un gest cel putin imatur. In Europa, „unii din cei mai apropiati aliati internationali ai SUA, inclusiv…

- CHISINAU, 6 ian — Sputnik, Octavian Racu. Subiectul relansarii relațiilor economice cu Rusia a fost unul dintre cele discutate în cadrul emisiunii "Jocuri de Putere" de la Realitatea TV, în seara de joi, 4 ianuarie. Invitații, în mare parte, s-au exprimat în favoare…

- Cazul saritorilor cu schiurile Eduard Torok și Iulian Patea care au vrut sa participe in calificarile etapelor de la Garmisch Partenkirchen (Germania) și Innsbruck (Austria), dar carora federația romana le-a anulat inscrierile a facut inconjurul lumii. Cei doi sportivi brașoveni au avut parte de o surpriza…

- Libraria „La Doua Bufnite” va gazdui joi, 11 ianuarie, la ora 18, lansarea volumului „Auriu” de Adriana Carcu, aparut anul trecut la Editura „Casa de Pariuri Literare”. Alaturi de autoare, timisorenii vor avea ocazia sa-i intalneasca pe invitatii acesteia, Simona Croitoriu, Gabriel Timoceanu și Gheorghe…

- Volumul ”Auriu” intrunește 56 de texte aparute de-a lungul ultimilor cinci ani in rubrica Cronica sentimentala semnata de autoare in revista Orizont. Regrupate tematic, textele s-au ales in cinci capitole, menținandu-și cronologia in interiorul fiecarei secțiuni. Intregul volum este caracterizat…

- Hotararea de Guvern privind numirea lui Gheorghe Dimitrescu in calitate de consul general - sef al Consulatului General al Romaniei la Bonn, Germania, a fost publicata joi in Monitorul Oficial. Aceasta HG a fost adoptata in ultima sedinta de Guvern de anul trecut, care a avut loc pe 28…

- Fostul jucator de la Rapid Bucuresti si FC Koln, Alexandru Ionita (28 de ani), a marcat in meciul cu APOEL Nicosia, dar echipa sa, Aris, a fost umilita cu 5-2. Alaturi de Ionita a fost titular si internationalul roman de tineret, Andrei Radu. Pentru fost speranta din Giulesti a fost al doilea gol…

- Politia germana a indicat luni seara ca a depus o plangere impotriva unei deputate a extremei drepte, autoarea unui mesaj reprobabil pe retelele sociale impotriva refugiatilor musulmani de Anul Nou si cenzurat in cele din urma pe Twitter si pe Facebook, relateaza marti AFP. Un purtator…

- Un alt capitol, cu siguranta cel mai scurt din intreaga lucrare "Dobrogea 1878 1928. Cincizeci de ani de vieata romaneasca", ii apartine lui Nicolae Iorga, marele istoric roman reusind sa ilustreze in doar cateva randuri cum a fost vazuta Dobrogea de un evreu nestiut, Simon Burah Schimhon Borach . Publicata…