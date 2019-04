Stiri pe aceeasi tema

- Timisoara Saracens vrea sa arate in weekend ca inca are resurse pentru un an bun. Campioana Romaniei intalneste sambata, pe teren propriu, puternica formatie rusa Enisei-STM Krasnoiarsk, cu care se lupta pentru un loc in viitoarea editie a Cupei Challenge. „Saptamana a fost grea, mental, multi dintre…

- Pierderea finalei Cupei Romaniei este deja istorie. Timisoara Saracens se pregateste in aceasta saptamana pentru turul barajului de accedere in grupele principale ale Challenge Cup. Organizata de catre forul european EPCR, in parteneriat cu Federația de Rugby a Italiei și forul Rugby Europe, competiția…

- ​Laura Coman a câstigat titlul european la pusca aer comprimat 10 m, a anuntat, sâmbata, Comitetul Olimpic si Sportiv Român, potrivit News.ro. Sportiva de la CS Dinamo, antrenata de catre Olimpiu Marin, a câstigat spectaculos, dupa doua focuri de baraj, titlul continental.Acesta…

- Briana Balan are doar 16 ani, insa in palmaresul sau se regaseste deja un titlu de campioana europeana la sah. Asta dupa ce ani buni a mutat piesele mai mult din pasiunea pentru modul in care se miscau pe tabla. De altfel, a invatat secretele sportului mintii inca dinainte de a putea sa lege propozitii.…

- Fosta mare sportiva Simona Gherman revine la CSA Steaua ca manager la sectiile de scrima, gimnastica ritmica si gimnastica artistica, informeaza un comunicat remis Agerpres. Campioana olimpica, mondiala si europeana la spada, retrasa de pe plansa dupa Jocurile Olimpice de la Rio, din 2016, unde a cucerit…

- Germania a decis sa renunte la energia electrica furnizata de centralele pe carbune, din 2038, pentru a combate schimbarile climatice, relateaza MarketWatch.O comisie numita de guvern pentru a analiza situatia a ajuns la un acord dupa mai multe luni de dezbateri.

- Timisoara Saracens, campioana Romaniei, a suferit cea mai mare umilinta din cupele europene, fiind invinsa cu 111-3 de britanicii de la Northampton Saints. Timisoara Saracens si-a incheiat vineri seara parcursul european in Challenge Cup, a doua competitie valorica la nivel de cluburi, cu cea mai drastica…