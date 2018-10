Stiri pe aceeasi tema

- CSM Bucuresti joaca vineri, de la ora 18:30, in compania echipei FTC Rail Cargo Budapesta, intr-un meci din Grupa D a Ligii Campionilor, primul din noul sezon. Campioana Romaniei are la dispozitie 17 handbaliste pentru acest joc. Sabina Jacobsen, afalta in perioada de recuperare dupa o...

- Liderul senatorilor PSD, Serban Nicolae, a apreciat sambata, pe Facebook, ca este o „prostie” boicotarea prin absenteism la vot a redefinirii familiei si i-a indemnat pe opozantii referendumului, daca acestia considera ca tema este gresita, sa vina la vot si sa demonstreze ca sunt majoritari.

- Campioana Romaniei a fost confirmata de EPCR, forul rugbistic continental, la barajul pentru ocuparea unui loc in ediția urmatoare a grupelor Challenge Cup. Timișoara Saracens o va infrunta in primavara lui 2019 pe Enisei-STM, din Rusia, in dubla manșa. Banațenii participa și in actuala ediție a competiției.…

- Campioana Romaniei la rugby și-a respectat blazonul acasa in fața rivalei din Maramureș. Timișoara Saracens a invins-o pe CSM Știința Baia Mare, scor 32-26 (21-19), dupa un meci solid. Banațenii au din nou motive sa fie foarte optimiști in privința ediției 2018-19 a SuperLigii. Timișoara Saracens a…

- In runda a doua a Ligii Naționale de handbal masculin, CSU Suceava va avea din nou viața grea pentru ca va evolua pe terenul caștigatoarei Challenge Cup, Potaissa Turda. Meciul va avea loc sambata, de la ora 18:00. Intalnirea va fi una ”interesanta” cel puțin pentru Cristian Adomnicai, suceveanul nostru…

- Primii 80 de candidați cu domiciliul in mediul rural inscriși pentru admiterea la programele de licența (zi) ale Universitații din Suceava beneficiaza de scutire de la plata taxei de inscriere, informeaza reprezentanții instituției.Masura face parte dintr-un proiect de susținere a accesului la ...

- Campioana Romaniei la rugby, Timisoara Saracens, va disputa trei partide pe propriul stadion, ''Dan Paltinisanu'', in acest an, in grupa 1 din Challenge Cup din care face parte, potrivit site-ului ''sarazinilor''. Astfel, banatenii vor debuta acasa, pe 13…

- Campioana Romaniei a inceput editia 2018-19 cu un meci accesibil pe terenul proaspetei prim divizionare Gloria Buzau. Asa cum era de asteptat Timisoara Saracens s-a impus la scor, 52-19, in jocul care a contat pentru sferturile de finala ale Cupei Regelui. Englezul Tom Whitehurst, singurul transfer…