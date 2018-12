Stiri pe aceeasi tema

- Timisoara Saracens a fost invinsa sambata pe teren propriu, cu 47-14 (19-7), de formatia Clermont Auvergne, liderul campionatului Frantei, intr-un meci din etapa a treia a Grupei 1 a competitiei Cupa Challenge la rugby. Banatenii au reusit doua eseuri, prin Vladut Zaharia si Ionut Muresan,…

- Francezii se revolta impotriva politicii fiscale si sociale a guvernului, in special fata de cresterea preturilor la carburanti. Masini incendiate, bariere rupte, bucati de caldaram aruncate: scene de o "violenta rar intalnita" au avut loc in capitala franceza, a denuntat prim-ministrul Edouard…

- Intrata in Marele Razboi in august 1916, alaturi de Antanta (Franța, Anglia și Rusia) care fagaduise realizarea idealului romanesc de unitate naționala, macar in ceea ce privește teritoriile aflate sub stapanire austro- ungara (Transilvania, Banat, Crișana, Maramureș, Bucovina), Romania, copleșita numeric…

- Francezii care sunt prinsi ca fumeaza marijuana ar putea scapa mai ușor, chiar și de inchisoare, dupa ce Parlamentul a aprobat un proiect de lege in acest sens, initiat de partidul președintelui Emmanuel Macron, proiect care urmeaza sa intre si la votul final. Astfel, francezii care vor fi prinsi ca…

- Un barbat imbracat cu o vesta galbena fluorescenta, similara cu cel purtate de cei care protesteaza impotriva scumpirilor combustibilului din intreaga țara, a amenințat ca va exploda o grenada langa o stație de alimentare cu combustibil in orașul Angers din vestul Franței, a informat vineri ministrul…

- Atasatul apararii din cadrul Ambasadei Republicii Franceze in Romania, colonel Flavien Garrigou Grandchamp, a primit luni, din partea primarului municipiului Giurgiu, Nicolae Barbu, o diploma si o placheta aniversara, la implinirea a o suta de ani de la eliberarea orasului Giurgiu de catre Armata franceza…

- Filarmonica Pitesti organizeaza vineri, 2 noiembrie, de la ora 19.00, la Centrul Multifunctional, un recital de pian la patru maini, susținut de pianiștii Eugen Dumitrescu și Corina Raducanu. Concertul cameral, desfașurat sub genericul Enescu și muzica romaneasca, este inclus in programul Centenarul…

- GSP.RO scrie istoria cluburilor care au disparut din prim planul fotbalului european și mondial. Astazi: Steaua Roșie, dar nu cea din Serbia, ci omonima din Franța, echipa care are in palmares 19 sezoane in prima liga. Francezii ii spun "FC Red Star", iar echipa tocmai a revenit in liga secunda, dupa…