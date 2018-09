Stiri pe aceeasi tema

- Campioana Romaniei la rugby și-a respectat blazonul acasa in fața rivalei din Maramureș. Timișoara Saracens a invins-o pe CSM Știința Baia Mare, scor 32-26 (21-19), dupa un meci solid. Banațenii au din nou motive sa fie foarte optimiști in privința ediției 2018-19 a SuperLigii. Timișoara Saracens a…

- Echipa feminina de handbal SCM Craiova a ratat astazi calificarea in grupele Ligii Campionilor, dupa ce a fost invinsa, cu scorul de 21-22, de formatia croata Podravka Koprivnica, in finala turneului de calificare, gazduit de Koprivnica. Oltencele vor continua parcursul ...

- Dumitru Dragomir, despre FCSB: ”Gigi Becali se joaca cu echipa!”. Meci infernal pentru FCSB in returul cu Rapid Viena din play-off-ul Ligii Europa. Dupa 1-3 in tur, echipa lui Nicolae Dica joaca, astazi, pe Arena Naționala, cu spatele la zid. Miza o reprezinta cei peste zece milioane de euro pe care…

- Un reporter al postului național de televiziune din Rusia a leșinat in direct in timpul unui interviu cu un ministru rus, informeaza stirileprotv.ro.Daria Kozlova, jurnalist al postului ”Rusia 24” a leșinat la un forum de tehnologie militarizata, organizat in Moscova, Army-2018. Daria ii lua…

- CFR Cluj iși dorește foarte mult accederea in grupele Europa League și pentru asta e aproape sa rezolve doua transferuri importante. Ardelenii sunt gata sa aduca doi fundași centrali, anunța actualdecluj.ro. E vorba despre Giuseppe Bellusci și Aljaz Struna, ambii de la Palermo din Serie B. Ambii au…

- Campioana Romaniei, CFR Cluj, a terminat la egalitate in deplasare, 1 1 0 1 , cu formatia suedeza Malmo FF, in mansa secunda a turului al doilea preliminar al Ligii Campionilor la fotbal, ratand astfel calificarea in faza urmatoare a competitiei, informeaza Agerpres.ro. Golurile au fost marcate de Ingvi…

- Echipa Croatiei s-a calificat in sferturile de finala ale Cupei Mondiale de fotbal din Rusia, dupa ce a invins formatia Danemarcei cu scorul de 3-2 la loviturile de departajare, 1-1 (1-1, 1-1) dupa prelungiri, duminica seara, la Nijnii Novgorod, in optimile de finala.

- Reprezentativele Columbiei si Japoniei s-au calificat, joi, in optimile de finala ale Cupei Mondiale, terminand pe pozitiile 1 si 2 Grupa H a competitiei. Ca urmare a calificarii celor doua selectionate si a rezultatelor din ultima etapa a Grupei G, s-a definitivat programul optimilor CM, conform…