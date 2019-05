Stiri pe aceeasi tema

- Victoria obtinuta de elevii lui Viorel Moldovan a venit în minutul 93 al jocului, atunci când Liviu Mihai a înscris cu un sut din interiorul careului si a pornit fiesta în tabara echipei din Târgoviste. Chindia a ajuns în urma victoriei la 73 de puncte si este…

- In perioada 1-5 mai s-a desfasurat, in organizarea CTF Mihai I Bucuresti, Turneul Final al Diviziei Juniori masculin. Cu doua victorii si trei infrangeri (una la limita, 2-3), echipa CSS 2 Baia Mare a incheiat campionatul national pe locul IV. Campioana nationala este, pentru a doua oara consecutiv,…

- Elevii lui Sandu Pelici nu au reușit sa treaca de formația de la Sportul Snagov, victoria acestora la Timișoara urcandu-i pe oaspeți pe prima poziție a clasamentului. Duminica, la matineu, pe „Dan Paltinisanu” a fost 1 – 2 intre Ripensia și Snagov. Invingatoarea a știut sa fructifice la maxim șansele…

- Echipa de handbal masculin CSM Bucuresti va intalni formatia bosniaca RK Borac in sferturile Challenge Cup, conform tragerii la sorti de marti, de la Viena, informeaza News.ro.Citește și: Simona Halep, marturisire in prima declaratie dupa victoria cu Bouchard: 'Toata lumea poate vedea asta'…

- Victoria fantastica din sferturile de finala, obtinuta in fata Cehiei, scor 3-2, a ajutat echipa de tenis a Romaniei sa urce trei locuri in clasamentul Fed Cup. Astfel, echipa Romaniei se afla pe locul al cincilea, cu 8.912,5 puncte, in clasamentul Fed Cup, dat publicitatii de Federatia internationala…

- Poliția Locala Sector 2 se implica in prevenirea si combaterea violentei, in general, si a celei scolare, in special. In calitate de parteneri al Inspectoratului Școlar al Municipiului București și al Liceului Teoretic “Victoria”, reprezentantii Poliției Locale Sector 2 s-au intalnit in aceasta…

- Cel mai bun marcator al echipei clujene, Kyndall Dykes, a adus victoria clujenilor, în ultimele secunde, cu o aruncare de doua puncte. Partida disputata în Sala Polivalenta din Cluj-Napoca a început cu o prima angajare facuta de antrenorul echipei de fotbal a Universitații…

- Dupa victoria SImonei Halep in fata Carolinei Pliskova, Romania conduce Cehia cu 2-1 si spera ca Mihaela Buzarnescu sa aduca punctul care ne-ar aduce calificarea in careul de asi al competitiei