Stiri pe aceeasi tema

- Timisoara Saracens a suferit cel de-al doilea esec la rand in SuperLiga 2019-20. Dupa cel din derby-ul din Maramures, „leii” au fost depasiti in propriul fief de Steaua Bucuresti, scor 13-20. In urma acestui rezultat banatenii au pierdut sefia in clasament. Banatenii nu au inceput rau pe un „Dan Paltinisanu”…

- Timisoara Saracens a suferit azi primul esec stagional. Banatenii au condus la pauza pe terenul rivalei Stiinta Baia Mare, dar au fost depasiti pe final, scor 24-28. In ciuda esecului banatenii raman lideri in SuperLiga dupa patru etape. Zaharia si Shennan, care incepuse meciul pe banca, au marcat eseurile…

- Timisoara Saracens s-a impus clar (si) pe terenul lui Dinamo Bucuresti. A fost 52-14 in meciul dintre fostele echipe din Romania ale regretatului Chester Williams. Banatenii au victorii pe linie in noul sezon. Inaintea partidei s-a tinut un moment de reculegere in memoria lui Chester Williams, fost…

- Un nou eșec care doare. Dupa infrangerea cu Dinamo din Supercupa Romaniei, pentru SCM Poli a mai urmat un eșec, tot in fața unui „rival istoric”, Steaua. Banațenii, care au avut puțin timp sa se recupereze, au fost invinși dupa un final in care puteau mai mult. A fost 26-24 pentru Steaua, dar in ultimele…

- Timisoara Saracens are parte de un nou derby cu Baia Mare la inceput de sezon. Cele doua rivale se intalnesc de aceasta data in Cupa Romaniei iar prima mansa e sambata, pe terenul maramuresenilor in cadrul grupei A a competitiei. Banatenii si-au propus sa-si mentina prima pozitie in clasament dupa acest…

- Prezent in direct la GSP Live, Adrian Falub - fostul antrenor de la Concordia Chiajna - a confirmat un dialog incredibil avut cu arbitrul Alexandru Tudor la un meci Dinamo - Chiajna 4-0 disputat in Liga 1 in februarie 2016. In minutul 33 al partidei, Tudor s-a dus spre banca, s-a poziționat pe tușa…

- Dinu Gheorghe, fostul președinte de la Dinamo și Rapid, care tocmai și-a incheiat contractul cu Dunarea Calarași, a fost surprins intr-o casa de pariuri din București. Fotografii SpyNews l-au surprins pe Dinu „Vama" (64 de ani) intrand zilele trecute intr-o casa de pariuri din Capitala, unde a completat…