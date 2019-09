Stiri pe aceeasi tema

- Sambata dupa-amiaza, de la ora 17.00, Arena Zimbrilor va fi gazda partidei dintre CSM Știința Baia Mare și SCM Timișoara Saracens, joc din cadrul etapei a 4-a din Superliga de rugby. Partida va fi arbitrata de o brigada formata din Cristian Șerban (București) – Alexandru Eugen Ionescu (București) și…

- Echipa ACS Tomitanii Constanta a suferit un nou esec in Superliga de rugby, fiind invinsa, cu scorul de 24-34, sambata, pe stadionul „Mihail Naca”, de Universitatea Cluj, intr-o partida contand pentru etapa a 2-a. Iata si celelalte rezultate ale rundei: CSM Stiinta Baia Mare - CSA Steaua Bucuresti 18-15,…

- In cel de-al doilea joc al noii stagiuni la Baia Mare avea sa poposeasca CSA Steaua Bucuresti (duelul fiind o reeditare a ultimei finale de SuperLiga). Cel mai longeviv duel al zimbrilor de pe prima scena rugbystica romaneasca avea sa fie unul extrem de tacticizat in care formatia care avea sa gafeze…

- Echipa de rugby CSM Stiinta Baia Mare a invins sambata, pe Arena Zimbrilor, formatia CSA Steaua Bucuresti cu scorul de 18-15 (9-10), intr-un meci din contul etapei a doua a SuperLigii CEC Bank.

- Timisoara Saracens s-a impus clar (si) pe terenul lui Dinamo Bucuresti. A fost 52-14 in meciul dintre fostele echipe din Romania ale regretatului Chester Williams. Banatenii au victorii pe linie in noul sezon. Inaintea partidei s-a tinut un moment de reculegere in memoria lui Chester Williams, fost…

- Tomitanii Constanța a gasit fondurile necesare pentru a ajunge in Baia Mare și a disputa prima etapa din Superliga, dupa ce in prima etapa din Cupa Romaniei nu s-au prezentat și a pierdut la “masa verde”. Sigur, campionatul pare altceva, toate echipele aici vor sa demonstreze ce se poate, dar din pacate,…

- Sambata se va da startul unei noi ediții de campionat (a 103-a) la rugby. La startul intrecerii avem acum șapte echipe, dupa ce “a fost inchisa” CSM București, astfel ca in fiecare etapa o grupare va sta. CSM Știința Baia Mare va juca in prima runda pe Arena Zimbrilor, cu Tomitanii Constanța, meciul…

- Timisoara Saracens are parte de un nou derby cu Baia Mare la inceput de sezon. Cele doua rivale se intalnesc de aceasta data in Cupa Romaniei iar prima mansa e sambata, pe terenul maramuresenilor in cadrul grupei A a competitiei. Banatenii si-au propus sa-si mentina prima pozitie in clasament dupa acest…