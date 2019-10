Stiri pe aceeasi tema

- Timisoara Saracens a suferit cel de-al doilea esec la rand in SuperLiga 2019-20. Dupa cel din derby-ul din Maramures, „leii” au fost depasiti in propriul fief de Steaua Bucuresti, scor 13-20. In urma acestui rezultat banatenii au pierdut sefia in clasament. Banatenii nu au inceput rau pe un „Dan Paltinisanu”…

- Timisoara Saracens si-a continuat seria victoriilor in aceasta editie a SuperLigii. „Leii” s-au impus de aceasta data pe teren propriu in fata Gloriei Buzau, scor 38-10 (26-3). Pentru banateni urmeaza duelul orgoliilor cu Baia Mare. Inaintea acestui joc timisorenii l-au pierdut pe Pungea, care s-a alaturat…

- Debut conform asteptarilor pentru Timisoara Saracens in noul sezon al SuperLigii. „Leii” s-au impus pe „Dan Paltinisanu” in fata Universitatii Cluj-Napoca, scor 54-18 (35-10), dupa un meci cu opt eseuri pentru ei. Elevii lui Sosene Anesi si-au continuat forma buna din Cupa in prima runda din campionat.…

- Continua parcursul perfect din Cupa Romaniei pentru Timisoara Saracens. Banatenii au invins-o clar acasa pe Tomitanii Constanta, desi au dat sanse unor jucatori mai noi, scor 75-6. Clubul banatean a marcat retragerile lui Samuel Maris si Madalin Lemnaru, in schimb sub comanda lui Sosene Anesi a mai…

- Timisoara Saracens joaca sambata primul meci pe teren propriu din noul sezon. „Leii” primesc vizita celor de la Tomitanii Constanta in Cupa Romaniei. Formatia de la malul marii nu a jucat in primele doua etape din motive diverse, dar se vor prezenta sigur pe „Dan Paltinisanu”. Antrenorul Sosene Anesi…

- Pilotul german Mick Schumacher, fiul septuplului campion mondial de Formula 1 Michael Schumacher, a obtinut prima sa victorie de etapa in Formula 2. S-a intamplat pe circuitul Hungaroring din capitala Ungariei, Budapesta.

- Scoala Gimnaziala „Alexandru Ion Cuza" din Falticeni, in parteneriat cu Inspectoratul Scolar Judetean Suceava, a desfasurat, in perioada 1-12 iulie, mai multe activitati reunite sub genericul „Jocul de-a vacanta". In proiectul de tip Scoala de vara au fost implicati 70 de ...

- Simona Halep a castigat minunat finala turneului de la Wimbledon, dupa ce a invins-o pe americanca Serena Williams, la capatul unui meci de zile mari. Sportiva noastra a facut o demonstratie de tenis spectacol si nu i-a dat nicio sansa Serenei, pe care a invins-o cu 6-2, 6-2. Spre deosebire de ultimele…