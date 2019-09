Stiri pe aceeasi tema

- Echipa feminina de handbal SCM Craiova a fost invinsa miercuri seara, cu scorul de 23-18 (13-7), de Gloria Buzau, intr-un meci contand pentru etapa a 3-a din Liga Florilor. A fost primul esec pentru handbalistele Craiovei, dupa victoriile cu Bistrita si Zalau, din campionat, si cele cu Jomi Salerno,…

- Formatia doljeana CSO Filiasi are maximum de puncte dupa primele doua etape din noul sezon al Ligii a III-a, seria 4. Dupa 3-1 la Targu Carbunesti, trupa lui Gigi Ciurea a bifat vineri seara un succes si in Banat, pe terenul lui ACS Poli Timisoara, cu 2-1. Golurile oltenilor au fost marcate de Claudiu…

- Debut conform asteptarilor pentru Timisoara Saracens in noul sezon al SuperLigii. „Leii” s-au impus pe „Dan Paltinisanu” in fata Universitatii Cluj-Napoca, scor 54-18 (35-10), dupa un meci cu opt eseuri pentru ei. Elevii lui Sosene Anesi si-au continuat forma buna din Cupa in prima runda din campionat.…

- CS Mioveni s-a impus cu scorul 2-0 in fata liderului SCM Gloria Buzau, sambata in deplasare, intr-un meci din etapa a 5-a a Ligii a II-a de fotbal, si a preluat sefia provizorie a clasamentului. Alte rezultate consemnate sambata: ASU Politehnica Timisoara - CS Concordia Chiajna 0-0 AFC UTA Arad - CS…

- O minora in varsta de 14 ani a fost accidentata pe trecerea de pietoni de un barbat in varsta de 60 de ani care conducerea un autoturism pe strada Granicerilor din Baia Mare in cursul diminetii de luni, 26 august. “Verificarile politistilor cu privire la accidentul produs pe strada Granicerilor din…

- Caz terifiant in Baia Mare. Un tanar de 30 de ani a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, dupa ce, impreuna cu o alta persoana, ar fi snopit in bataie un barbat care a murit la spital din cauza ranilor grave. Violențele a avut loc duminica pe o strada din Baia Mare. Un barbat de plimba cu bicicleta…

- Echipa naționala de handbal tineret a Romaniei (Under 19) s-a impus marți seara in meciul din grupa a doua principala selecționata similara a Spaniei, cu scorul de 29-24 (14-12) și iși menține intacte șansele de calificare in semifinalele Campionatelor Europene de la Gyor. In cadrul aceleiași grupe,…

- Vineri, 12 iulie, in jurul ore 16.00, la iesirea din Baia Mare, spre Recea, s-a petrecut un accident rutier. Au fost implicate trei autoturisme, rezultand o victima. Informatii furnizate de ISU Maramures. Vlad HERMAN The post Accident rutier cu trei masini implicate si o victima, la iesire din Baia…