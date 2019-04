Stiri pe aceeasi tema

- Timisoara Saracens a ratat calificarea in grupele Cupei Challenge, editia 2019-2020, dupa ce a fost invinsa de formatia rusa Enisei STM Krasnoiarsk cu scorul de 40-32 (16-20), sambata, pe Stadionul Avangard din Krasnoiarsk, in mansa a doua a barajului competitiei europene de rugby Continental Shield.…

- Timisoara Saracens a ratat calificarea in grupele Cupei Challenge, editia 2019-2020, dupa ce a fost invinsa de formatia rusa Enisei STM Krasnoiarsk cu scorul de 40-32 (16-20), sambata, pe Stadionul Avangard din Krasnoiarsk, in mansa a doua a barajului competitiei europene de rugby Continental Shield.…

- Timisoara Saracens are parte sambata de un meci foarte important pentru actualul sezon si an. Campioana in exercitiu disputa duelul din Continental Shield pentru un loc in viitoarea editie a grupelor Challenge Cup dupa ce s-a impus stans in tur, scor 20-18 in fata rusilor de la Enisei-STM Krasnoiarsk.…

- Campioana Romaniei in exercitiu a revenit cu un succes important pe teren propriu. Timisoara Saracens s-a impus pe „Dan Paltinisanu” cu 27-17 in fata Stelei Bucuresti. Gazdele au marcat patru eseuri si au obtinut punctul bonus ofensiv, prin care i-au egalat pe ros-albastrii in clasament. Jocul a inceput…

- Campioana Romaniei la rugby a fost depasita in derby-ul de la Baia Mare dupa e a condus pe tabela. Gazda CSM Stiinta a castigat duelul cu Timisoara Saracens, scor 20-16 (8-6), iar banatenii raman in spatele bucurestenelor Steaua si CSM. Banatenii au reusit sa marcheze primii pe „Arena Zimbrilor”. Au…

- Campioana Romaniei la rugby a castigat primul duel pentru un loc in editia viitoare a Cupei Challenge. Timisoara Saracens s-a impus cu 20-18 in mansa tur cu rusii de la Enisei-STM Krasnoiarsk dupa ce oaspetii au condus cu 18-0 la pauza! Eseurile lui Marius Simionescu si Randall Morrison mentin in viata…

- Timisoara Saracens vrea sa arate in weekend ca inca are resurse pentru un an bun. Campioana Romaniei intalneste sambata, pe teren propriu, puternica formatie rusa Enisei-STM Krasnoiarsk, cu care se lupta pentru un loc in viitoarea editie a Cupei Challenge. „Saptamana a fost grea, mental, multi dintre…

- Timisoara Saracens a dominat rugby-ul romanesc in ultimul deceniu, dar in ultimele doua sezoane formatia Primariei Bucuresti, CSM, a devenit tot mai puternica. Campioana Romaniei a trecut si prin clipe mai putin placute din punct de vedere financiar si conducerea admite ca echipa actuala are sansa a…