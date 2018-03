Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana a lansat miercuri un plan de acțiuni pentru crearea unui "Schengen militar" care sa faciliteze transporturile de trupe și materiale militare in cadrul Uniunii Europene, activitați franate in prezent de o multitudine de formalitați administrative si de lipsa infrastructurilor. Planul…

- Comisia Europeana a lansat miercuri un plan de actiune menit sa faciliteze transportul de trupe si echipamente militare in interiorul Uniunii Europene, de exemplu prin modernizarea soselelor si a podurilor astfel incat acestea sa suporte vehicule grele, transmite DPA. In ultimii ani, tarile europene…

- Comisia Europeana va prezenta miercuri un plan de actiune pentru crearea unui 'Schengen militar' cu scopul de a facilita transportul de trupe si de echipamente in cadrul Uniunii Europene, in prezent ingreunat de o multitudine de formalitati administrative si de lipsa

- Numirea fulger a lui Selmayr, mana dreapta a lui Juncker, in cea mai inalta functie in administratia de la Bruxelles, a fost criticata de Parlamentul European. Eurodeputatii au adresat 134 de intrebari Comisiei despre conditiile in care s-a facut aceasta numire si despre respectarea regulilor…

- Romania are un deficit de aproximativ noua miliarde de euro pe Programul National de Dezvoltare Rurala 2014-2020, a declarat vineri, pentru AGERPRES , directorul general al Agentiei pentru Finantarea Investitiilor Rurale (AFIR), Adrian-Ionut Chesnoiu. El sustine ca exista “o diferenta foarte mare intre…

- Presedintele Consiliului European, Donald Tusk, si-a exprimat speranta ca unele state ale Uniunii Europene vor adopta individual masuri împotriva Rusiei ca raspuns la otravirea unui fost spion rus si a fiicei acestuia în Marea Britanie,

- In calitate de membru al Comisiei de Munca dar și al Grupului pentru Tineret in cadrul Parlamentului European, am organizat in data de 21 Martie 2018 un eveniment intitulat „Mai multa mobilitate pentru tineri”. Alaturi de co-organizatorii evenimentului, EFIL - Federația Europeana pentru Invațare…

- Soarta Santierului Naval Daewoo Mangalia, fost santier militar si cel mai mare jucator din industria navala locala, care construia intre anii 1979 si 1895 fregata Marasesti, cea mai mare nava de razboi construita in tara, este in cumpana dupa ce coreenii de la Daewoo au decis sa vanda santierul, iar…

- Bucurestiul este din ce in ce mai sufocat de masini, transportul public este un cosmar, in timp ce strazile sunt din ce in ce mai pline de gropi. Aceasta este realitatea pe care o traiesc zi de zi bucurestenii. Iar la aceasta realitate, primarul Gabriela Firea vine cu idei cel putin discutabile…

- Comisia Europeana (CE) a lansat, marti, portalul web WiFi4EU, unde localitatile din toata Europa sunt invitate sa se inregistreze inainte de lansarea primelor cereri de proiecte la jumatatea lunii mai, in scopul de a obtine finantare din partea Uniunii Europene pentru instituirea unor puncte de acces…

- ''Un guvern nu trebuie sa permita ca o institutie precum Comisia Europeana sa interfereze in activitatea jurnalistica. Problema noastra cu acest website este ca el stabileste care este jurnalismul bun si care este cel rau. Nu acesta trebuie sa fie rolul unui guvern si nici cel al Uniunii Europene'',…

- Tarifele de terminare a apelurilor la puncte mobile vor scadea, incepand cu data de 1 mai 2018, cu 12,5%, urmand sa ajunga la 0,84 eurocenti/minut, de la 0,96 eurocenti/minut, in prezent, a anuntat, marti, Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM), intr-un comunicat…

- Furnizorii de servicii de cumparaturi online cer Uniunii Europene sa ia noi masuri impotriva Google, pe care o acuza ca nu le ofera conditii concurentiale corecte, relateaza Reuters, citata de News.ro.Google a anuntat in 2017 ca va permite companiilor concurente sa liciteze pentru reclame in partea…

- Orasul Ierusalim trebuie sa ramana capitala comuna a Israelului si a viitorului stat palestinian, a declarat marti Federica Mogherini, Inaltul reprezentant al Uniunii Europene pentru Afaceri Externe si Politici de Securitate.

- Capitala si 12 judete din sudul si estul tarii se afla marti, pentru a doua zi consecutiv, sub atentionare cod portocaliu de ninsori abundente si viscol. Sunt in vigoare o atentionare cod galben de ninsori, vant puternic si viscol pentru sudul Banatului, Oltenia, Muntenia, Dobrogea si sudul Moldovei…

- Comisia Europeana vrea sa impoziteze marile companii din domeniul tehnologiei digitale, precum Amazon, Google si Facebook, in functie de criteriul locului in care sunt utilizatorii, nu de cel al sediului, cu o cota cuprinsa intre 1 si 5%, arata un proiect de document obtinut de agentia Reuters.…

- Capitala si 12 judete din sudul si estul tarii sunt sub atentionare cod portocaliu de ninsori abundente si viscol. De asemenea sunt in vigoare atentionari cod galben de ninsori, vant puternic si viscol pentru sudul Banatului, Oltenia, Muntenia, Dobrogea si sudul Moldovei si o atentionare cod portocaliu…

- "Realizarea acestui proiect va insemna certe beneficii pentru utilizatorii de servicii telecom din Capitala, daca este implementat corect. De altfel, interesul utilizatorului este intotdeauna in centrul preocuparilor noastre, ca reglementator al pietei telecomunicatiilorANCOM urmeaza sa emita o decizie…

- Liderii statelor membre ale Uniunii Europene, reuniti vineri la Bruxelles in cadru informal, au respins propunerea ca presedintele Comisiei Europene sa fie in mod automat unul dintre 'capii de lista' selectionati de catre partidele politice europene pentru alegerile europarlamentare, dar…

- Polonia nu a implementat legislatia Uniunii Europene cu privire la poluarea aerului, a stabilit joi Curtea Europeana de Justitie (CEJ), relateaza DPA potrivit News.ro . Comisia Europeana a deferit Polonia in fata celei mai inalte jurisdictii europene in decembrie 2015, din cauza depasirii zilnice a…

- Guvernul britanic a cerut Uniunii Europene sa ia in considerare o perioada de tranzitie mai lunga fata de cea propusa de Bruxelles, conform unor documente redactate de negociatorii pentru Brexit, scrie The Independent.Citește și: Cum arata, de fapt, autobuzele cumparate de Primaria Capitalei/GALERIE…

- Comisarul european pentru Justitie, Consumatori si Egalitate de Gen, Vera Jourova, a avertizat, joi, companiile Facebook, Google si Twitter "sa faca mai mult" pentru a actualiza termenii si conditiile de utilizare in concordanta cu legislatia Uniunii Europene, relateaza site-ul agentiei Reuters.…

- Statele Unite sunt ingrijorate de consolidarea legaturilor in domeniul apararii dintre tarile Uniunii Europene, considerand ca acest lucru risca sa submineze Alianta Nord-Atlantica care se confrunta cu o Rusie tot mai activa, se afirma intr-o analiza a publicatiei Financial Times.

- Comisia Europeana i-a cerut luni Turciei sa se 'abtina de la orice actiuni care ar putea afecta relatiile de buna vecinatate' dupa ce Ciprul, membra a Uniunii Europene, a acuzat armata turca de obstructionarea unei nave italiene care intentiona sa faca prospectiuni legate de rezervele de gaze…

- "Cei care ne judeca pe noi sunt campionii democrației, ai drepturilor omului – a se citi cu ghilimelele de rigoare -, Juncker, Timmermans și mai nou Vera Jourova. Timmermans, pentru multa lume e surprinzatoare ascensiunea lui, era ministrul de Externe al Olandei. In calitatea aceasta, a fost raportorul,…

- România urmeaza sa preia președinția Uniuniii Europene în prima jumatate a anului 2019 și tare și-ar dori sa reușeasca pâna atunci sa intre în zona Schengen. Are sau nu șanse sa faca acest lucru în perioada imediat urmatoare? Este greu de crezut ca într-un timp…

- Organizatiile reprezentative din sectorul agroalimentar pot crea proiecte in vederea obtinerii de finantare pentru programe de informare si promovare, se arata intr-un comunicat transmis joi de Ministerul Agriculturii. Pentru anul 2018, Comisia Europeana a adoptat Programul de lucru cu…

- Comisia Europeana va lansa in luna mai o campanie de testare a produselor alimentare in 16 tari ale Uniunii Europene, pe fondul acuzatiilor privind calitatea inferioara a marfurilor vandute in Europa de Est, anunta Vera Jourova, comisarul...

- Potrivit cerintelor Blocului comunitar, cele trei milioane de cetateni europeni din Marea Britanie ar trebui sa ramana eligibili pentru aceleasi drepturi, pana la sfarsitul perioadei de tranzitie. Insa Theresa May a sugerat ca europenii care vor veni dupa luna martie a anului viitor vor fi tratati…

- CE a somat Romania sa ia masuri pentru ameliorarea calitații aerului Foto: Arhiva. Comisia Europeana a dat astazi un termen de 10 zile pentru prezentarea masurilor de ameliorare a calitatii aerului în cazul a noua state membre, inclusiv România, vizate de procedura de infringement…

- Comisia Europeana a decis, joi, sa trimita Romania in fata Curtii de Justitie a Uniunii Europene pentru ca nu a implementat si nu a aplicat corect Directiva privind stocurile petroliere (Directiva 2009/119/UE a Consiliului), informeaza un comunicat de presa al Executivului comunitar. Tot joi, Comisia…

- Neagu Djuvara a fost inmormantat, duminica, cu onoruri militare, la Cimitirul Bellu din Capitala, zeci de oameni venind sa-si ia ramas bun de la istoric. Intelectuali si personalitati importante au fost alaturi de marele istoric pe ultimul drum: Andrei Plesu, Horia-Roman Patapievici, Gabriel Liiceanu,…

- Comisia Europeana a decis, joi, sa sesizeze Curtea de Justitie a Uniunii Europene din cauza refuzului Romaniei si Maltei de a implementa reglementarile comunitare privind construirea unei infrastructuri pentru combustibili alternativi. "Comisia Europeana a decis astazi sa sesizeze Curtea…

- Scrisoarea reprezentanților Comisiei Europene care atrag atenția Romaniei in privința Legilor Justiției reprezinta un „foc de avertisment” pentru instituțiile romanești, scrie EUObserver, care previzeaza ca Romania ar putea sa aiba aceeași soarta ca Polonia, țara in cazul careia UE a declanșat articolul…

- CE se declara ingrijorata de "independența sistemului judiciar romanesc" Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker. Foto: ec.europa.eu. Comisia Europeana cere Parlamentului României sa regândeasca modificarile din justitie. "Independenta sistemului judiciar…

- Luni, la Bruxelles, sefa diplomatiei europene, Federica Mogherini, l-a asigurat pe presedintele palestinian Mahmoud Abbas ca Uniunea Europeana ii sprijina demersul de a face ca Ierusalimul de Est sa devina capitala unui stat palestiniana.

- Presedintele Autoritatii Palestiniene, Mahmud Abbas, a primit, luni, asigurari din partea Uniunii Europene in privinta sustinerii pentru o capitala palestiniana la Ierusalimul de Est, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Comisia Europeana a acuzat miercuri Rusia ca „orchestreaza” o campanie de dezinformare pro-Kremlin in tarile Uniunii Europene, constatand ca aceasta „din pacate (...) poate fi extrem de eficienta”, relateaza AFP, citata de Agerpres.

- Noile legi in vigoare privind Curtea Suprema, Consiliul National al Magistraturii si tribunalele au fost "pregatite ca incalcare a regulilor fundamentale de creare a legilor", potrivit unei declaratii adoptate de Adunarea Generala a Judecatorilor Curtii Supreme. 69 de judecatori au aprobat declaratia,…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a participat, in aceasta saptamana, la conferinta la nivel inalt cu tema "Perspective pentru viitorul nostru - Elaborarea cadrului financiar multianual", organizata de Comisia Europeana in pregatirea dezbaterii de catre colegiul comisarilor…

- UPDATE: Președintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a promulgat miercuri, 3 ianuarie a.c., Legea bugetului de stat și Legea bugetului asigurarilor sociale de stat, anunta Administratia Prezidentiala intr-un comunicat. Președintele Klaus Iohannis atrage insa atenția asupra unor vulnerabilitați…