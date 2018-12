Stiri pe aceeasi tema

- O fetita a venit pe lume la Timisoara in dimineata zilei de sambata, 1 decembrie, cu putin inainte de ora 5.00, iar medicii, moasele si asistentele au numit-o ”Copilul Centenarului” si au imbracat-o in culorile tricolorului.

- Un accident in lanț a avut loc in aceasta dupa-masa in zona Calea Șagului din Timișoara. Potrivit primelor informații, patru... The post Accident in lanț la Timișoara. O fetița in varsta de șase ani a fost transportata la spital appeared first on Renasterea banateana .

- Un accident deosebit de grav a avut loc in Timiș, pe șoseaua care leaga Timișoara de vama Stamora Moravița. Un tanar care facea Live ... The post Un tanar moare in timp ce face live pe Facebook la 200 km/h. O fetita de 9 ani moare și ea nevinovata in tragedia din Timiș (Video) appeared first on Renasterea…

- A pașit in sala spașita, cu capul acoperit cu o marama neagra, brodata, insoțita de o femeie-gardian. The post Procesul mamei care și-a ucis fetița, in urma cu șase luni, la Timișoara. Femeia, nerabdatoare sa iși primeasca pedeapsa appeared first on Renasterea banateana .