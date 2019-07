Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul Executiv al Federatiei Romane de Fotbal a aprobat in sedinta sa de miercuri ca gruparea din Liga I CS Universitatea Craiova sa participe in competitii sub denumirea de Universitatea Craiova, anunța AGERPRES. "Comitetul Executiv aproba cu unanimitate de voturi solicitarea U Craiova…

- „Lala Team” – echipa condusa de internaționala Laura Rus, impreuna cu fetele de la ACS Banat Girls Reșița și cele doua caștigatoare ale concursului organizat de Lala pe Facebook, au reușit sa obțina locul I. Fetele au fost invingatoare in toate meciurile disputate la acest turneul de…

- Supercupa Romaniei dintre CFR Cluj, campioana Romaniei, și Viitorul, caștigatoarea Cupei Romaniei, programata pe 6 iulie, se va disputa pe stadionul „Ilie Oana” din Ploiești. Comitetul Executiv al FRF luase inițial in calcul ca Supercupa Romaniei sa se dispute pe noul stadion din Targu Jiu. Varianta…

- Comitetul Executiv al Federatiei Romane de Fotbal a stabilit joi datele de incepere ale ligilor a II-a si a III-a, informeaza AGERPRES."Astazi s-a stabilit si calendarul competitional pentru sezonul urmator, Liga a II-a va incepe pe 3 august, Liga a III-a va incepe pe 24 august, finala Cupei…

- Presedintele Federatiei Romane de Fotbal, Razvan Burleanu, a admis posibilitatea ca Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS) sa decida din nou componenta Ligii I, cazul formatiei Academica Clinceni fiind trimis catre Comisia de Disciplina a FRF. "Pe ordinea de zi a fost si o sesizare a Universitatii…

- Trei elevi de la Colegiul National Militar „Ștefan cel Mare” din Campulung Moldovenesc se vor forma ca ofiteri in academii din Statele Unite ale Americii, printre ei se afla si un tanar botosanean.

- O prima tentativa pentru a stabili acest record va avea loc sambata, 8 iunie, la ora 17, in parcarea stadionului de la Giroc, unde sunt așteptați cei care vor sa faca parte din acest șir in mișcare. Exista și un precedent. Comunitatea nonprofit BDCyclists a adus laolalta 1.186 de bicicliști…

- Invatamantul obligatoriu urmeaza sa dureze 15 ani. Va deveni obligatoriu liceul integral si treptat se va generaliza gradinita. Pana in 2020, la liceu vor deveni obligatorii inclusiv clasele a XI-a si a XII-a, iar la gradinita va deveni obligatorie grupa mare. Grupa mijlocie va fi obligatorie pana in…