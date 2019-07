Stiri pe aceeasi tema

- Traficul rutier este ingreunat in centrul orașului Alba Iulia, dupa ce un semafor a fost doborat de un TIR. Incidentul s-a petrecut in sensul giratoriu de la intersecția strazilor Tudor Vladimirescu – Calea Moților. Potrivit IPJ Alba, semaforul a cazut pe carosabil dupa ce a fost acroșat de un TIR al…

- Furtuna care s-a abatut luni seara asupra orașului Pogoanele a facut ravagii, smulgand acoperișurile unor blocuri. Vantul deosebit de puternic care a avut aspect de tornada, dupa cum vorbesc martorii, a doborat stalpi și copaci de pe raza localitații. O buzoianca a fotografiat de la distanța norul negru…

- Nicolas Cage a ajuns vineri, 31 mai, la Cluj, unde va primi Trofeul Transilvania pentru contributia adusa cinematografiei mondiale la cea de-a 18-a editie a Festivalului International de Film Transilvania (TIFF). Celebrul actor va ramane la Cluj pana pe 2 iunie, inculsiv.

- Codul portocaliu anunțat de meteorologi a fost resimțit violent de cei care sunt in zona Sannicolaul Mare. O furtuna violenta a oprit festivalul Embargo Fest dupa ce s-a intrerupt curentul. Mai multe corturi au fost luate de vant, iar apa a umplut stadionul din Dudeștii Vechi, conform jurnalistului…

- O scurta ploaie torențiala a transformat orașul Teiuș intr-o mica Veneție. Canalizarea nu a mai facut fața și toate strazile din zona centrala s-au inundat. Apa a ajuns și la 30 de centimetri pe strazile Avram Iancu și Roșiori aflate chiar in ”buricul” orașelului aflat la 15 km de Alba Iulia. Pe rețelele…

- PASAJUL-FANTOMA… In anii ’70, cand se construia din temelii municipiul Vaslui, la Institutul de Proiectari din Vaslui a aparut o idee revolutionara pentru resedinta de judet, idee care, daca ar fi prins viata, ar fi reglementat circulatia masinilor in zona centrala, pe o lunga perioada de timp. Vasile…

- Un conflict spontan a izbucnit in Vinerea Mare, in jurul amiezii, in centrul orasului Sebes. Mai multi tineri s-au luat la cearta in plina strada, iar unul dintre ei ar fi fost lovit in zona capului, fiind transportat la spital. Scandalul ar fi pornit pe fondul unui conflict mai vechi, potrivit IPJ…